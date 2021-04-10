В Госдуме Эрдогану посоветовали "не заглядываться на земли Крыма"

Президенту Турции Тайипу Эрдогану стоило бы "поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории", считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, прокомментировавший сделанные ранее турецким лидером заявления. Напомним, что днем 10 апреля в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле​​​ Эрдоган заявил о поддержке т. н. "Крымской платформы".

"Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории, - передает РИА Новости слова депутата ГД. - Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность".

Шеремет также посоветовал турецкому лидеру сконцентрироваться на решении внутренних проблем страны.

"Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит, - подчеркнул депутат. - Читайте историю. Россия никому не по зубам".