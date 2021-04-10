Новости

В Архангельске задержали двух экс-чиновников областной администрации 19:41
Принца Филипа похоронят 17 апреля 19:26
В перевернувшемся в Турции автобусе погибла жительница Хакасии 19:11
Более 1,3 тысячи фасадов жилых домов капитально отремонтируют в Москве 18:56
Еврокомиссия предложила США заморозить взаимные пошлины 17:32
Сбербанк оценил риски новой преступной схемы телефонных мошенников 17:30
Гол Глушакова принес "Химкам" победу над "Тамбовом" в РПЛ 16:56
Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо "Сокол" 16:54
В Госдуме оценили требование Роскомнадздора к Facebook 16:19
В РПЦ советуют не ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии 16:10
В акции "Тотального диктанта" принимают участие 60 стран 15:45
Врач-флеболог назвал простой рецепт для профилактики варикоза 15:43
Песков: Путин пока не сделал вторую прививку от коронавируса 15:39
Канцлер Австрии заявил о достижении договоренности по закупке "Спутника V" 15:24
В МИД РФ уточнили данные о пострадавших россиянах в ДТП в Турции 15:15
В военные вузы примут более 12,5 тысячи курсантов 15:11
Испытания интраназальной вакцины от коронавируса начнутся осенью 15:01
Мужчины в два раза чаще женщин попадают в реанимацию с COVID-19 14:56
Глава Минздрава сравнил частоту осложнений после коронавируса и гриппа 14:42
Рябков: Россия ждет, что США обуздают политику Киева 14:39
В Минфине предложили упростить лицензирование коньяка 14:19
МИД призывает отказаться от вмешательства в выборы в Палестине 14:15
В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе 14:04
США усиливают пропаганду на сербском направлении в Косово 14:04
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Какими сервисами могут заменить Zoom госкомпании
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
Что было за два дня до старта Юрия Гагарина: понедельник, 10 апреля 1961 года
10.04.2021 16:19
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили требование Роскомнадздора к Facebook

Текст: Татьяна Замахина

С соцсетями, которые нередко нарушают наши законы, надо и впредь выстраивать работу так, чтобы неповадно было. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, комментируя обращение Роскомнадзора к Facebook.

Фото: iStock
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина

Требование ведомства касалось трансляции телеканала RT, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. 9 апреля под предлогом нарушения авторских прав был заблокирован эфир при участии космонавтов Андрея Борисенко, Сергея Рязанского и Анны Кикиной.

Боярский в комментарии RT призвал российские власти и в дальнейшем продолжать обращать внимание на каждый случай злоупотребления полномочиями со стороны IT-гигантов. Он считает, что необходимо и впредь совершенствовать законодательство в сфере регулирования их работы, а также способствовать тому, чтобы они открыли в России полноценные представительства. "Без этих трех факторов мы не сможем в корне переломить ситуацию", - уверен депутат.

Он констатировал, что фактически все социальные сети "безосновательно и грубо" подчас нарушают законы РФ, а также прав пользователей - как физических, так и юридических лиц. "Поэтому нужно выстраивать работу таким образом, чтобы неповадно было", - резюмировал Боярский.

Роскомнадзор рекомендовал переходить на отечественные аналоги Zoom
Власть Работа власти Общество СМИ и соцсети Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Минобороны открыло доступ к архивам о первых космонавтах
РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина
Привиться вакциной "ЭпиВакКорона" все желающие смогут в июне
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости коронавирусом
В РПЦ советуют не ездить в паломничество за рубеж до окончания пандемии
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил