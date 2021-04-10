В Госдуме оценили требование Роскомнадздора к Facebook

С соцсетями, которые нередко нарушают наши законы, надо и впредь выстраивать работу так, чтобы неповадно было. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, комментируя обращение Роскомнадзора к Facebook.

Требование ведомства касалось трансляции телеканала RT, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. 9 апреля под предлогом нарушения авторских прав был заблокирован эфир при участии космонавтов Андрея Борисенко, Сергея Рязанского и Анны Кикиной.

Боярский в комментарии RT призвал российские власти и в дальнейшем продолжать обращать внимание на каждый случай злоупотребления полномочиями со стороны IT-гигантов. Он считает, что необходимо и впредь совершенствовать законодательство в сфере регулирования их работы, а также способствовать тому, чтобы они открыли в России полноценные представительства. "Без этих трех факторов мы не сможем в корне переломить ситуацию", - уверен депутат.

Он констатировал, что фактически все социальные сети "безосновательно и грубо" подчас нарушают законы РФ, а также прав пользователей - как физических, так и юридических лиц. "Поэтому нужно выстраивать работу таким образом, чтобы неповадно было", - резюмировал Боярский.