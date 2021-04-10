На Майорке врач продавал туристам фальшивые справки о тестах на COVID

На острове Майорка в Испании поймали врача, который за деньги снабжал туристов поддельными справками с отрицательным результатом теста на COVID-19. ПЦР-исследование биоматериала не проводилось, пишет агентство "Интерфакс".

Доктор без работы не сидел. К нему обращалось огромное количество туристов, так как местные медцентры не справлялись с потоком желающих сдать тест. Несколько туристов из Германии подтвердили, что пользовались услугами врача. Стоимость одной справки составляла 80 евро. На пасхальные выходные в начале апреля на Майорку приехало более 40 тысяч немецких туристов. Были граждане и из других стран Европы.