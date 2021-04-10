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10.04.2021 14:19
Рубрика: Экономика

В Минфине предложили упростить лицензирование коньяка

Текст: Татьяна Карабут

Минфин разработал законопроект, который упростит деятельность производителей коньяка полного цикла, сообщается на сайте ведомства. По нему предлагается сократить количество разрешительных документов для производителей коньяка полного цикла.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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"Теперь компаниям потребуется получить только одну лицензию на осуществление деятельности, что снизит административную нагрузку на бизнес", - пояснил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Сейчас компании должны получать две лицензии: одну на производство коньяка, а вторую на производство коньячного дистиллята. Это является избыточным, считают в Минфине. Их предлагается объединить в одну. Эти предложения в декабре Минфин направил в Минсельхоз России, чтобы внести поправки в закон о виноградарстве и виноделии.

Сазанов отметил, что за последние годы отечественные производители коньяка получили меры поддержки от государства, которые позволили уже в прошлом году увеличить производство и должны стимулировать дальнейшую модернизацию предприятий. Так, в прошлом году производителям был предоставлен обратный акциз.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Алкоголь и табак

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