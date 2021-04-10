В Минфине предложили упростить лицензирование коньяка

Минфин разработал законопроект, который упростит деятельность производителей коньяка полного цикла, сообщается на сайте ведомства. По нему предлагается сократить количество разрешительных документов для производителей коньяка полного цикла.

"Теперь компаниям потребуется получить только одну лицензию на осуществление деятельности, что снизит административную нагрузку на бизнес", - пояснил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Сейчас компании должны получать две лицензии: одну на производство коньяка, а вторую на производство коньячного дистиллята. Это является избыточным, считают в Минфине. Их предлагается объединить в одну. Эти предложения в декабре Минфин направил в Минсельхоз России, чтобы внести поправки в закон о виноградарстве и виноделии.

Сазанов отметил, что за последние годы отечественные производители коньяка получили меры поддержки от государства, которые позволили уже в прошлом году увеличить производство и должны стимулировать дальнейшую модернизацию предприятий. Так, в прошлом году производителям был предоставлен обратный акциз.