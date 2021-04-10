В Польше в годовщину катастрофы Ту-154 прошли столкновения с полицией

В Варшаве в годовщину катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском в 2010 году начались массовые беспорядки. Конная и пешая полиция разгоняла протестующих, проводились задержания активистов, передает РИА Новости.

Среди манифестантов присутствовали представители оппозиции, которые выступают против траурных мероприятий в период пандемии, а также противники ограничительных мер. Они демонстративно пришли без защитных масок, не соблюдали социальную дистанцию. .

Столкновения начались на подступах к площади Пилсудкого, где венки к памятнику возлагал лидер правящей партии "Партии и справедливость" Ярослав Качиньский, брат которого Лех Качиньский погиб в авиакатастрофе под Смоленском.

Памятные мероприятия в годовщину трагедии проходят в Варшаве и Кракове. Утром в субботу президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове, где захоронен Лех Качиньский и его супруга Мария. А Ярослав Качиньский принял участие в траурном богослужении. После чего состоялось возложение венков к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского.