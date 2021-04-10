В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса

НИИ гриппа им. Смородинцева разрабатывает еще одну вакцину против коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, предварительные результаты ожидаются в ближайшее время.

"Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции", - цитирует ТАСС министра.

Сейчас в России три вакцины против коронавирусной инфекции: "Спутник V" НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак" ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. С середины января в России проводится массовая вакцинация. Прививают в основном "Спутником V".