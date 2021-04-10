В США приостановили работу центра с вакциной компании Johnson & Johnson

Власти штата Джорджия приостановили работу одного из центров по вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson из-за осложнений у восьми пациентов. После прививок появились побочные эффекты в виде обмороков, тошноты и головокружения, сообщает телеканал CBS News.

Подобные случаи встречались также в штатах Айова. В Колорадо и Северной Каролине на время закрыли некоторые центры по вакцинации препаратом Johnson & Johnson.

Представители федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что осведомлены о возникновении побочных эффектов. Однако не рекомендовали приостанавливать вакцинацию.