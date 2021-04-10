В США заявили о готовности снять санкции с Ирана

Вашингтон готов отменить часть санкций против Ирана. Об этом заявили в госдепе США по итогам переговоров в Вене. "Все санкции, которые идут вразрез с СВПД, мы готовы отменить", - подчеркнул дипломат, добавив, что некоторые введенные Соединенными Штатами ограничения являются обоснованными и об их отмене речь не идет.

Ранее о позитивных сдвигах во время переговоров по иранской ядерной сделке рассказал постпред России при международных организациях Михаил Ульянов. По его словам, "прямых стычек" между заинтересованными сторонами нет, и американцы, и иранцы готовы к диалогу. "Ставится задача возобновления ядерной сделки в полном объеме. Это может произойти до конца года", - поделился своим мнением Ульянов.

Стоит отметить, что в столице Австрии, где в эти дни обсуждается будущее СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), США и Иран не проводили прямых переговоров, они общались только через посредников. Об этом пишет ТАСС.