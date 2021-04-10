В военные вузы примут более 12,5 тысячи курсантов

В Минобороны России сообщили о планах ведомства по набору в этом году курсантов в высшие военные учебные заведения. В вузы будет зачислено более 12,5 тысячи курсантов, в том числе свыше 150 представительницами слабого пола.

Сдача вступительных испытаний в армейские и флотские вузы начнется 1 июля. Но прежде потенциальным абитуриентам дадут возможность познакомиться с военными училищами, академиями и институтами в ходе так называемых Дней открытых дверей.

Первым свои аудитории для будущих курсантов в субботу, 10 апреля, "распахнул" расположенный в Москве Военный университет Минобороны РФ. Причем экскурсию туда ребятам в целях безопасности их здоровья организовали на виртуальных площадках в социальных сетях.

"Сегодня все желающие могут познакомиться с одним из ведущих военных вузов страны - Военным университетом Министерства обороны Российской Федерации. Обзорная экскурсия в режиме реального времени транслируется на страницах Министерства обороны РФ в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники" и на официальном сайте военного ведомства", - сообщили военные.

В Минобороны сказали, что ходе Дня открытых дверей будущие абитуриенты и их родители знакомятся с учебно-материальной базой вуза, условиями обучения, проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов. Кроме того, они получат исчерпывающую информацию об организации приема в Военный университет в 2021 году.

Подобные экскурсии в режиме онлайн планируется провести еще в нескольких высших военных учебных заведениях ведомства. Подробная информация о правилах поступления и экзаменах, которые предстоит сдать абитуриентам, а также телефоны приемных комиссий размещены в разделе "Образование" на официальном сайте Минобороны России.

Справка "РГ"

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации - ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных сил РФ по проблематике гуманитарного, социального, юридического, филологического, финансово-экономического и дирижерского направлений подготовки офицерских кадров.

К основным штатным структурным подразделениям университета относятся 51 кафедра, 10 факультетов (в том числе внебюджетный), военный институт, пять центров, три научно-исследовательских отдела, отделы и службы, подразделения обеспечения.

Занятия в Военном университете проводятся в аудиториях, оснащенных современными техническими средствами обучения. Там сформирована информационно-образовательная среда. По всем учебным дисциплинам разработаны электронные учебники. Курсантам и профессорско-преподавательскому составу обеспечен свободный доступ к электронной библиотечной системе Военного университета и электронной библиотеке Минобороны России.

Современная спортивная база вуза позволяет качественно проводить там как учебные занятия по физической подготовке, так и соревнования по военно-прикладным и другим видам спорта.

Личный состав Военного университета ежегодно 9 мая принимает участие в военном параде на Красной площади Москвы.