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10.04.2021 01:00
Рубрика: Общество

В ВОЗ предупредили об угрозах новых микробных и вирусных пандемий

Текст: Ольга Игнатова
Текущая пандемия показала, что, несмотря на серьезные последствия вирусных эпидемий для человека и экономики, мир недостаточно хорошо подготовлен к возникающим вирусным вспышкам, считает глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мировые тренды указывают на то, что новые микробные и вирусные угрозы будут продолжать появляться с ускоряющейся скоростью, обусловленной растущим населением, расширением туристических и торговых потоков, вторжением человека в дикую природу и среду обитания. Большинство новых вирусов носят зоонозный характер, то есть передаются между животными и людьми. Очень важно оперативно выявлять и анализировать новые вирусы, которые могут представлять глобальную угрозу и делиться этой информацией между странами и внутри экспертного сообщества, чтобы предотвратить или снизить ущерб от возможных вспышек заболеваний", - рассказала Вуйнович в эксклюзивном интервью "Российской газете".

Фото: Istock
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Она подчеркнула, что важно учитывать: снижение или возобновление заболеваемости не является естественным жизненным циклом эпидемии. Это результат действий, предпринимаемых странами и людьми. "В настоящее время ВОЗ уделяет основное внимание снижению уровня передачи инфекции и его удерживанию на как можно более низких значениях, что поможет предотвратить появление новых вариантов, но также сократит количество госпитализаций в связи с COVID-19. Что еще более важно, необходимо вакцинировать как можно большее количество людей. Потенциальное воздействие вакцин, которое поможет нам положить конец этой пандемии, потребует времени и может быть реализовано только в том случае, если подавляющее большинство людей присоединятся к усилиям и будут вакцинированы", - считает представитель ВОЗ.

Полностью интервью с Мелитой Вуйнович читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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