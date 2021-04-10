В ВОЗ предупредили об угрозах новых микробных и вирусных пандемий

Текущая пандемия показала, что, несмотря на серьезные последствия вирусных эпидемий для человека и экономики, мир недостаточно хорошо подготовлен к возникающим вирусным вспышкам, считает глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

"Мировые тренды указывают на то, что новые микробные и вирусные угрозы будут продолжать появляться с ускоряющейся скоростью, обусловленной растущим населением, расширением туристических и торговых потоков, вторжением человека в дикую природу и среду обитания. Большинство новых вирусов носят зоонозный характер, то есть передаются между животными и людьми. Очень важно оперативно выявлять и анализировать новые вирусы, которые могут представлять глобальную угрозу и делиться этой информацией между странами и внутри экспертного сообщества, чтобы предотвратить или снизить ущерб от возможных вспышек заболеваний", - рассказала Вуйнович в эксклюзивном интервью "Российской газете".

Она подчеркнула, что важно учитывать: снижение или возобновление заболеваемости не является естественным жизненным циклом эпидемии. Это результат действий, предпринимаемых странами и людьми. "В настоящее время ВОЗ уделяет основное внимание снижению уровня передачи инфекции и его удерживанию на как можно более низких значениях, что поможет предотвратить появление новых вариантов, но также сократит количество госпитализаций в связи с COVID-19. Что еще более важно, необходимо вакцинировать как можно большее количество людей. Потенциальное воздействие вакцин, которое поможет нам положить конец этой пандемии, потребует времени и может быть реализовано только в том случае, если подавляющее большинство людей присоединятся к усилиям и будут вакцинированы", - считает представитель ВОЗ.

Полностью интервью с Мелитой Вуйнович читайте в ближайших номерах "Российской газеты".