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10.04.2021 15:43
Рубрика: Общество

Врач-флеболог назвал простой рецепт для профилактики варикоза

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Болезни вен могут быть самыми разными, а вот профилактика, в том числе варикоза, у них одна. Речь о гимнастике, здоровом образе жизни и правильном питании, чтобы ваши ноги оставались здоровыми и красивыми.

Фото: iStock
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Как сообщил KP.RU сосудистый хирург, врач-флеболог Денис Ибрагимов, женщинам следует избегать переохлаждения и перегревания, поскольку резкое сужение или расширение стенок вен снижает их эластичность, делает хрупкими, изменяет ширину просвета. Это касается способа депиляции горячим воском. Старайтесь не носить слишком тесные и облегающие джинсы, чулки с узкой резинкой, тугие пояса и гольфы, которые передавливают сосуды и мешают нормальному венозному оттоку.

Хорошо укрепляет стенки сосудов и улучшает тонус вен контрастный душ. А во время сна старайтесь несколько минут подержать ноги в приподнятом положении, чтобы улучшить венозный отток и не допускать застаивания крови.

Следует также отказаться от вредных привычек.

- Курение может спровоцировать развитие осложнений варикозного расширения вен нижних конечностей - тромбофлебита, тромбоза глубоких вен и кровотечения из варикозных вен. Поэтому важно понимать, что курение и варикозное расширение вен нижних конечностей несовместимы, - объясняет Денис Ибрагимов.

Пища должна быть богата витаминами А, С, Е, калием, магнием, фосфором, кальцием. Все это есть в кашах, фруктах (особенно цитрусовых) и зеленых овощах. Десерты лучше заменить сухофруктами, ягодами и цукатами.

И главное - не забывайте регулярно проходить профилактический осмотр у врача, поскольку иногда болезнь может развиваться скрыто.

Общество Здоровье

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