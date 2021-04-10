Врач-флеболог назвал простой рецепт для профилактики варикоза

Болезни вен могут быть самыми разными, а вот профилактика, в том числе варикоза, у них одна. Речь о гимнастике, здоровом образе жизни и правильном питании, чтобы ваши ноги оставались здоровыми и красивыми.

Как сообщил KP.RU сосудистый хирург, врач-флеболог Денис Ибрагимов, женщинам следует избегать переохлаждения и перегревания, поскольку резкое сужение или расширение стенок вен снижает их эластичность, делает хрупкими, изменяет ширину просвета. Это касается способа депиляции горячим воском. Старайтесь не носить слишком тесные и облегающие джинсы, чулки с узкой резинкой, тугие пояса и гольфы, которые передавливают сосуды и мешают нормальному венозному оттоку.

Хорошо укрепляет стенки сосудов и улучшает тонус вен контрастный душ. А во время сна старайтесь несколько минут подержать ноги в приподнятом положении, чтобы улучшить венозный отток и не допускать застаивания крови.

Следует также отказаться от вредных привычек.

- Курение может спровоцировать развитие осложнений варикозного расширения вен нижних конечностей - тромбофлебита, тромбоза глубоких вен и кровотечения из варикозных вен. Поэтому важно понимать, что курение и варикозное расширение вен нижних конечностей несовместимы, - объясняет Денис Ибрагимов.

Пища должна быть богата витаминами А, С, Е, калием, магнием, фосфором, кальцием. Все это есть в кашах, фруктах (особенно цитрусовых) и зеленых овощах. Десерты лучше заменить сухофруктами, ягодами и цукатами.

И главное - не забывайте регулярно проходить профилактический осмотр у врача, поскольку иногда болезнь может развиваться скрыто.