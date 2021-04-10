ВШЭ: COVID-19 не даст экономике выйти из кризиса в 2021 году

Мировая экономика вряд ли сможет справиться с кризисом в этом году. Такой вывод делают эксперты НИУ "Высшая школа экономики" и Российского союза промышленников и предпринимателей в своём докладе "Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие".

"На фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются", - цитирует исследование ТАСС.

К настоящему моменту не устранены факторы, которые оказали негативное влияние на экономику в прошлом году. В каждой стране действуют свои карантинные ограничения, вакцинация идёт с разной скоростью. Также появляются новые опасные штаммы вируса. Всё это и далее "будет негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок", говорится в исследовании.

Поэтому правительствам придётся адаптировать свою экономическую политику к новым условиям и более долгой рецессии. Выход из кризиса, впрочем, зависит не только от властей, но и действий бизнеса.