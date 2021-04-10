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10.04.2021 10:58
Рубрика: Культура

Звезды электронной музыки выпустили альбом ко Дню космонавтики

Текст: Александр Алексеев
Электронные композиторы всегда любили магическую электронную музыку, как правило, инструментальную. Все начиналось еще в 70-х - с группы Space, чье название и переводится как "космос". Потом были Жан-Мишель Жарр, Клаус Шульц, первая советская электронная группа из Прибалтики "Зодиак"…

А уже в конце 90-х в Ростове-на-Дону появился проект "ППК" Сергея Пименова, Александра Полякова и Романа Коржова, который первым из наших стал хитовым и популярным на западе. Их трек "Воскрешение" с альбома "Русский транс" играли в своих сетах на стадионах даже культовые топ-диджеи Пол Окенфолд и Армин Ван Бьюрен.

Ну а к 12 апреля лидеры современной космической музыки России выпустили и глобальный альбом "Первому Покорителю космоса". Он посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина.

Фото: Максим Коротченко
Они полетели в космос на десять лет раньше Гагарина

Его музыкальным продюсером как раз стал Сергей Пименов из легендарного "ППК". А в этот космический во всех смыслах сборник попал и новый трек проекта, выступающего теперь в составе Пименов + Храмков- First in Space.

Всего же в масштабный релиз, выпущенный российским лейблом Uplifto, включены треки сразу 33 исполнителей, проектов и групп. Среди них: Cool Front, Vavinchi, Secrets of The Third Planet, John Freedman, Dmitriy Zhavoronkov, DUB TV, Макс Филимонов и другие.

Обязательно стоит обратить внимание и на проект DJ Kefir & Евгений Арсентьев, известный многими креативными треками, в том числе и этим - "Космическая Одиссея", где появляются и кадры из фантастического советского кино.

- В электронной танцевальной музыке, особенно на заре ее становления, тема космоса и высоких технологий всегда играли первостепенную роль. - Сообщается в примечаниях к альбому "Первому покорителю космоса". - Рейверы старались одеваться максимально футуристично, чтобы соответствовать авангардному дизайну, которые придумывали авангардные дизайнеры для рейвов, на которых передовую музыку играли диджеи и музыканты. Рейв и космос для адептов этой культуры были тождественны друг другу.

Причем этот альбом электронные музыканты расценивают "в качестве символа уважения, памяти и признательности за вдохновение"!

Точнее и не скажешь.

Культура Музыка Поп-музыка 12 апреля - День космонавтики Музыка с Александром Алексеевым

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