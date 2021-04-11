"Авангард" обыграл "Ак Барс" в овертайме со счетом 3:2

Омский "Авангард" обыграл в гостях казанский "Ак Барс" - 3:2 в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и теперь ведет в противостоянии с тем же счетом.

В этой серии побеждает пока только та команда, которая играет на выезде и открывает счет. Сегодня обе тенденции подтвердились, хотя сюжет игры получился не таким линейным, как прежде.

Первый период соперники начали довольно осторожно, что не удивительно: с каждой игрой цена ошибки становится все больше. Раньше раскачался "Авангард". На 16-й минуте Семен Чистяков получил передачу от Ильи Ковальчука и от синей линии выстрелил над блином голкипера казанцев Тимура Билялова - 1:0. А через мгновение после вбрасывания вратарь "Ак Барса" уже выручил, отразив два броска подряд.

Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова включили турборежим, который уже использовали в первом периоде третьего матча. Но тогда "барсы" пробили голкипера омичей Шимона Грубеца дважды, а сейчас чех оказался для хозяев неприступной крепостью, отразив все 15 бросков по своим воротам. "Авангард" в этой 20-минутке попал в створ лишь трижды, но тоже был очень близок к голу. В концовке периода гости получили численное преимущество, которое мог реализовать Корбан Найт, не попавший по воротам с "пятака".

Уже после сирены форвард "барсов" Артем Галимов набросился со спины на Клима Костина, заходившего в открытую дверцу борта. Как выяснилось, казанца спровоцировал сам Костин. В итоге третий период команды начали четыре на четыре.

Логично было ждать, что хозяева льда продолжат штурмовать ворота Грубеца, но инициативой вдруг завладел "Авангард", упустивший несколько неплохих шансов. Парадокс, но именно в этот момент "Ак Барс" и забил. На 51-й минуте на фоне разладившихся командных действий игру на себя взял Дмитрий Воронков: молодой форвард подхватил шайбу в своей зоне, промчался в чужую и бросил неотразимо для Грубеца - 1:1.

Этот гол вкупе с последовавшим удалением Ильи Ковальчука кардинально перевернул ход игры. И снова в центре событий оказался Воронков. На 54-й минуте Станислав Галиев набросил шайбу на "пятак", а Дмитрий ловко подставил клюшку - 2:1.

Но и это было еще не конец. "Авангард" отчаянно бросился отыгрываться, а "Ак Барс" привычно сел в оборону. И зря. Денис Зернов совершил рейд к чужим воротам и из образовавшейся кучи-малы умудрился сделать пас на свободного Ковальчука, а Илья уже мастерским броском нашел щелку в створе - 2:2. Произошло это на последней минуте основного времени. Для Ковальчука, которому через четыре дня исполнится 38 лет, шайба стала первой за 11 матчей.

Матч таким образом перешел в овертайм, который продлился чуть менее двух минут. Гостям удалась разящая контратака: Рид Буше одним движением классно убрал на замахе защитника, а следующим отправил шайбу в дальнюю "девятку" - 3:2. "Авангард" снова выходит вперед в серии, которая переезжает в Балашиху. Следующий матч в противостоянии пройдет 13 апреля во вторник.