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11.04.2021 18:09
Рубрика: Культура

Боевик "Мортал Комбат" возглавил российский прокат в выходные

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 8-11 апреля возглавил фэнтезийный боевик Саймона Маккуойда "Мортал Комбат" - 500 млн руб.

Фото: kinopoisk.ru
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Далее следует кинокомикс Олега Трофима с бюджетом 640 млн руб. "Майор Гром: чумной доктор" - 68 млн руб. и 212 млн руб. за 11 дней показов.

На третьем месте фантастический боевик Адама Вингарда "Годзилла против Конга" - 67,5 млн руб. и 859 млн руб. на третьей неделе показов. С четвертой строчки стартовал мультфильм Алекса Стандерманна "100% волк" - 48 млн руб. И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд мультфильм Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Пола Бриггса и Джона Рипы "Райя и последний дракон" - 20 млн руб. и 903.5 млн руб. на шестой неделе демонстрации в наших кинотеатрах.

Комедийная мелодрама Аллы Елисеевой с бюджетом 45 млн руб. "Будь моим Кириллом" собрала в 920 кинотеатрах 10 млн руб. Военная драма Вадима Перельмана с бюджетом 295 млн руб. "Уроки фарси" заработала в 358 кинозалах 8.5 млн руб. Но в иностранном прокате у нее на сегодня уже $6 млн (около 465 млн руб).

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