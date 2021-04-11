Болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили драку в начале матча

В начале центральной игры 25-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" на трибунах завязалась потасовка с участием болельщиков.

Все началось после оскорблений со стороны фанатов "железнодорожников", которые спровоцировали спартаковских поклонников и бросали предметы с верхних ярусов. В потасовку вмешались стюарды и перебросили болельщиков "красно-белых" на свои места, а фанатов "Локомотива" сдвинули в пределы гостевого сектора, чтобы создать безопасное расстояние между оппонентами.

Добавим, что после первого тайма "Локомотив" ведет 2:0 благодаря голу Франуса Камано, второй мяч забил Федор Смолов. Уже в концовке тайма "красно-белые" остались в меньшинстве после удаления Айртона.