Глобальная "зеленая" трансформация экономики, во многом основанная на внедрении цифровых технологий, набирает обороты и становится предметом конкурентной борьбы стран, отраслей, предприятий. "Умные" порты задают мировой тренд на систему ценностей SMART и не жалеют средств, чтобы ей соответствовать.

Почему "зеленая" гонка усиливается несмотря на пандемию, кризис и разногласия в рядах "климатических" лоббистов? Международный дискуссионный клуб "Валдай" в опубликованном докладе на эту тему отвечает: во-первых, активных действий требует население. И действительно, мы наблюдаем решительное противодействие новым портовым проектам не только со стороны экологических активистов, но и со стороны жителей ближайших населенных пунктов, которые затронет строительство. А во-вторых, бизнес опасается упустить новые рынки и технологии.

Среди инструментов, призванных соблюдать "зеленую" повестку, наиболее гибкими и эффективными считаются экономические (рыночные), которые, скажем так, позволяют "монетизировать" урон окружающей среде. Портовый бизнес зачастую предпочитает заплатить и жить спокойно, нежели оказаться заложником административных инструментов, таких как техническое регулирование, принятие жестких норм расходования ресурсов и так далее.

Флагманы мировой портовой индустрии, такие как Гамбург, Антверпен, Валенсия, активно инвестируют в цифровизацию процессов, внедряют полностью автоматизированное управление инфраструктурой, словом, демонстрируют устойчивое развитие. На конференции портов и терминалов SMART PORTS RUSSIA руководитель представительства порта Гамбург в РФ Наталия Капкаева отметила, что все терминалы активно внедряют "зеленые" технологии. Это переход на литий-ионные батареи и использование энергии солнца, воды и ветра, дроны, с помощью которых осматривается крановое оборудование, плавающие дроны, контролирующие глубину у причалов и дноуглубительные работы, а также множество стартапов, в частности, smart-логистика, которые поддерживаются правительством Гамбурга.

Реально ли использовать этот опыт в российских портовых проектах? Все зависит от масштаба предприятия: глобальные инвестиции в "умные" технологии уместны и окупаемы при определенных результатах работы. С этим мнением полностью согласна директор по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская. И при разработке кейсов по автоматизации перевалки угля для "Ростерминалугля" и "Восточного порта" как раз и был учтен масштаб работы этих предприятий. Крупнейшая в России специализированная стивидорная компания "Восточный порт" реализовала и продолжает внедрять комплекс мероприятий, направленных на снижение негативных факторов, препятствующих увеличению грузооборота порта, в частности - простоев вагонов. Например, в парке приема груженых составов "Новый", построенного в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная, внедрена технология автоматического распознавания номеров вагонов. В результате сократилось время оборота вагонов на терминале в части грузовых операций.

Флагманы мировой портовой индустрии активно инвестируют в цифровизацию процессов

"Ростерминалуголь" для увеличения грузооборота перешел с бумажного на электронный документооборот, внедряет использование инновационных вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось, систему накопления судовых партий по маркам угля в пути следования, планирование подходов вагонов на станции Лужская согласно подходу судов и многое другое. Для эффективности работы портов реализован процесс интеграции информационно-логистических систем порта и "РЖД".

Приморский универсальный глубоководный портовый комплекс в Ленинградской области - проект освоения прилегающей территории в рамках растущей балтийской агломерации. Общая площадь - 760 гектаров, планируемый грузооборот - 65 миллионов тонн в год, это более 20 процентов от общего грузооборота российских портов на Балтике. Запуск намечен на 2024 год. Проект вызвал неоднозначную реакцию общественности, особенно среди жителей Приморска, его реализация находится под пристальным вниманием властей и экологов.

Будущие порты - это тесно связанные с городами экосистемы, двигатели инноваций

Гендиректор компании "Приморский УПК" Андрей Сизов отмечает, что успех проекта невозможен без стопроцентной синергии с окружающей средой и социумом. По его словам, компания разработала и запатентовала абсолютно безопасную для окружающей среды технологию перевалки угля и всех видов сыпучих грузов закрытым способом. Технология полностью исключает пыление на всех этапах перевалки - от разгрузки вагонов до погрузки в трюм судна. Кроме того, внутрипортовая техника будет работать на электродвигателях, будут созданы локальные очистные сооружения, с учетом специфики хозяйственно-бытовых и промышленных стоков каждого из формируемых терминалов в отдельности. Также компания строит принципиально новый портовый флот, работающий на СПГ-топливе.

В связи с развитием портовой зоны прогнозируется прирост населения в городе Приморске примерно на 15 тысяч человек. Намечено строительство жилого района на 12 тысяч жителей со всей необходимой социальной, общественно-деловой, транспортной и инженерной инфраструктурой. В целом будет создано не менее 6 тысяч новых рабочих мест.

Архитектор бизнес-приложений в индустрии транспорта САП СНГ Сергей Горайко, анализируя глобальные тренды развития портового бизнеса до 2030 года, предполагает, что будущие порты - это тесно связанные с городами экосистемы, являющиеся двигателями инноваций и выручки для "своих" городов. При этом неуспешные порты будут "пожираться" растущей мощью городов и необходимостью использования пространств для нужд города - или совместного использования, а многие терминалы, исторически располагавшиеся в черте города, будут смещаться за пределы городов.

Инвестиции, по его мнению, сместятся с укрупнения инфраструктуры в "возобновляемую" инфраструктуру, а успешные порты и терминалы будут распознаваться в первую очередь по высокой степени использования "зеленых" технологий. Факторами успеха портов в перспективе до 2030 года станут: эффект от использования "подключенных" устройств, анализ данных для поддержки принятия решений (оптимизация маршрутов техники, энергоэффективность, обнаружение и исправление неисправностей), альянсы всех мастей - между перевозчиками, между участниками портовой экосистемы, между портами и городскими агломерациями.

Подсчитать экономический эффект от инвестиций в "умную" инфраструктуру и "зеленые" технологии портов в конкретных цифрах крайне сложно - слишком многоплановой является эта работа, а результат во многих случаях будет опосредованным. Например, коммерческий директор "Солво" Максим Максимов сообщил, что система автоматизированного управления портами и терминалами Solvo.TOS позволяет снизить эксплуатационные расходы грузового терминала на 5-35 процентов. Разброс достаточно велик для прогноза отдачи от вложений. Однако при этом система как минимум позволяет повысить уровень сервиса, предоставляемый клиентам терминала, что является одним из показателей его устойчивого развития.