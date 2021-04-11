Новости

"Спартак" подаст апелляцию на судейство матча с "Локомотивом" 21:55
СМИ: Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19 21:51
Церковь будет помогать бездомным вместе с Минздравом 21:45
Киргизию вернули к президентской форме правления 21:35
Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Локомотива" 21:29
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 22 человека 20:37
Введут ли с 1 июня новый штраф за шины не по сезону 20:37
"Спартак" в меньшинстве проигрывает после первого тайма "Локомотиву" 19:58
Болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили драку в начале матча 19:53
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Спартака" на матч РПЛ 18:37
У берегов Владивостока заметили белух из "китовой тюрьмы" 18:10
Боевик "Мортал Комбат" возглавил российский прокат в выходные 18:09
Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса 17:12
В Киеве трех богатырей объявили "украинцами" 16:29
В Москве обокрали храм 16:16
В Алтайском крае возбудили дело после смерти 12-летней девочки 16:08
Прокуратура Египта обнародовала причину столкновения двух поездов 15:43
В Минске вспоминают жертв теракта 10-летней давности 15:36
В День космонавтики пройдет благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow 14:20
Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной 14:16
В Британии полицейских уволили за превышение скорости на изъятом авто 14:12
Путин проведет заседание президиума Госсовета 14:07
Виртуоз Иван Бессонов даст необычный концерт в Планетарии 13:48
Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания 13:47
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тела погибшей россиянки 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
11.04.2021 21:36
Рубрика: Экономика

Порт вливается в мейнстрим

При развитии морских терминалов доминирует "Зеленая повестка"
Текст: Ирина Антипова
Российская газета - Спецвыпуск № 77(8428)
Глобальная "зеленая" трансформация экономики, во многом основанная на внедрении цифровых технологий, набирает обороты и становится предметом конкурентной борьбы стран, отраслей, предприятий. "Умные" порты задают мировой тренд на систему ценностей SMART и не жалеют средств, чтобы ей соответствовать.
Цифровизвция деятельности морских портов в России находится на заре развития. Фото: РИА Новости www.ria.ru Цифровизвция деятельности морских портов в России находится на заре развития. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Цифровизвция деятельности морских портов в России находится на заре развития. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Почему "зеленая" гонка усиливается несмотря на пандемию, кризис и разногласия в рядах "климатических" лоббистов? Международный дискуссионный клуб "Валдай" в опубликованном докладе на эту тему отвечает: во-первых, активных действий требует население. И действительно, мы наблюдаем решительное противодействие новым портовым проектам не только со стороны экологических активистов, но и со стороны жителей ближайших населенных пунктов, которые затронет строительство. А во-вторых, бизнес опасается упустить новые рынки и технологии.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Транспортный комплекс поддержал экономику РФ во время пандемии

Среди инструментов, призванных соблюдать "зеленую" повестку, наиболее гибкими и эффективными считаются экономические (рыночные), которые, скажем так, позволяют "монетизировать" урон окружающей среде. Портовый бизнес зачастую предпочитает заплатить и жить спокойно, нежели оказаться заложником административных инструментов, таких как техническое регулирование, принятие жестких норм расходования ресурсов и так далее.

Флагманы мировой портовой индустрии, такие как Гамбург, Антверпен, Валенсия, активно инвестируют в цифровизацию процессов, внедряют полностью автоматизированное управление инфраструктурой, словом, демонстрируют устойчивое развитие. На конференции портов и терминалов SMART PORTS RUSSIA руководитель представительства порта Гамбург в РФ Наталия Капкаева отметила, что все терминалы активно внедряют "зеленые" технологии. Это переход на литий-ионные батареи и использование энергии солнца, воды и ветра, дроны, с помощью которых осматривается крановое оборудование, плавающие дроны, контролирующие глубину у причалов и дноуглубительные работы, а также множество стартапов, в частности, smart-логистика, которые поддерживаются правительством Гамбурга.

Реально ли использовать этот опыт в российских портовых проектах? Все зависит от масштаба предприятия: глобальные инвестиции в "умные" технологии уместны и окупаемы при определенных результатах работы. С этим мнением полностью согласна директор по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская. И при разработке кейсов по автоматизации перевалки угля для "Ростерминалугля" и "Восточного порта" как раз и был учтен масштаб работы этих предприятий. Крупнейшая в России специализированная стивидорная компания "Восточный порт" реализовала и продолжает внедрять комплекс мероприятий, направленных на снижение негативных факторов, препятствующих увеличению грузооборота порта, в частности - простоев вагонов. Например, в парке приема груженых составов "Новый", построенного в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная, внедрена технология автоматического распознавания номеров вагонов. В результате сократилось время оборота вагонов на терминале в части грузовых операций.

Флагманы мировой портовой индустрии активно инвестируют в цифровизацию процессов

"Ростерминалуголь" для увеличения грузооборота перешел с бумажного на электронный документооборот, внедряет использование инновационных вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось, систему накопления судовых партий по маркам угля в пути следования, планирование подходов вагонов на станции Лужская согласно подходу судов и многое другое. Для эффективности работы портов реализован процесс интеграции информационно-логистических систем порта и "РЖД".

Приморский универсальный глубоководный портовый комплекс в Ленинградской области - проект освоения прилегающей территории в рамках растущей балтийской агломерации. Общая площадь - 760 гектаров, планируемый грузооборот - 65 миллионов тонн в год, это более 20 процентов от общего грузооборота российских портов на Балтике. Запуск намечен на 2024 год. Проект вызвал неоднозначную реакцию общественности, особенно среди жителей Приморска, его реализация находится под пристальным вниманием властей и экологов.

Будущие порты - это тесно связанные с городами экосистемы, двигатели инноваций

Гендиректор компании "Приморский УПК" Андрей Сизов отмечает, что успех проекта невозможен без стопроцентной синергии с окружающей средой и социумом. По его словам, компания разработала и запатентовала абсолютно безопасную для окружающей среды технологию перевалки угля и всех видов сыпучих грузов закрытым способом. Технология полностью исключает пыление на всех этапах перевалки - от разгрузки вагонов до погрузки в трюм судна. Кроме того, внутрипортовая техника будет работать на электродвигателях, будут созданы локальные очистные сооружения, с учетом специфики хозяйственно-бытовых и промышленных стоков каждого из формируемых терминалов в отдельности. Также компания строит принципиально новый портовый флот, работающий на СПГ-топливе.

В связи с развитием портовой зоны прогнозируется прирост населения в городе Приморске примерно на 15 тысяч человек. Намечено строительство жилого района на 12 тысяч жителей со всей необходимой социальной, общественно-деловой, транспортной и инженерной инфраструктурой. В целом будет создано не менее 6 тысяч новых рабочих мест.

Архитектор бизнес-приложений в индустрии транспорта САП СНГ Сергей Горайко, анализируя глобальные тренды развития портового бизнеса до 2030 года, предполагает, что будущие порты - это тесно связанные с городами экосистемы, являющиеся двигателями инноваций и выручки для "своих" городов. При этом неуспешные порты будут "пожираться" растущей мощью городов и необходимостью использования пространств для нужд города - или совместного использования, а многие терминалы, исторически располагавшиеся в черте города, будут смещаться за пределы городов.

Путин поручил продумать новый портовый сбор за уголь

Инвестиции, по его мнению, сместятся с укрупнения инфраструктуры в "возобновляемую" инфраструктуру, а успешные порты и терминалы будут распознаваться в первую очередь по высокой степени использования "зеленых" технологий. Факторами успеха портов в перспективе до 2030 года станут: эффект от использования "подключенных" устройств, анализ данных для поддержки принятия решений (оптимизация маршрутов техники, энергоэффективность, обнаружение и исправление неисправностей), альянсы всех мастей - между перевозчиками, между участниками портовой экосистемы, между портами и городскими агломерациями.

Подсчитать экономический эффект от инвестиций в "умную" инфраструктуру и "зеленые" технологии портов в конкретных цифрах крайне сложно - слишком многоплановой является эта работа, а результат во многих случаях будет опосредованным. Например, коммерческий директор "Солво" Максим Максимов сообщил, что система автоматизированного управления портами и терминалами Solvo.TOS позволяет снизить эксплуатационные расходы грузового терминала на 5-35 процентов. Разброс достаточно велик для прогноза отдачи от вложений. Однако при этом система как минимум позволяет повысить уровень сервиса, предоставляемый клиентам терминала, что является одним из показателей его устойчивого развития.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова
Экономика Финансы Инвестиции Экономика Транспорт Водный транспорт

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В России изменились правила использования маткапитала
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова
За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента