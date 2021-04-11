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11.04.2021 21:45
Рубрика: Общество

Церковь будет помогать бездомным вместе с Минздравом

Текст: Елена Яковлева

В медицинские учреждения разосланы памятки о недопустимости отказа в помощи людям без полиса. Бездомные в пандемию не должны оказаться без медицинской помощи, решили на совместном заседании Церковной комиссии и Минздрава, обратил внимание в своем Telegram-канале Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- Руководители наших региональных приютов для бездомных прислали много предложений - об увеличении числа санпропускников, об упрощении плановой медпомощи бездомным, о выездной медицинской помощи. Обсуждаем, думаем. Будем подключать к нашей работе и другие органы власти, - сообщил пресс-секретарь Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Сегодня, по словам руководителя направления помощи бездомным Ирины Мешковой, реализуется пилотный проект Минздрава и Церкви по организации медпомощи бездомным в регионах. Первый такой пункт был открыт в Иркутске в декабре 2019 года. Также на основе успешного опыта сотрудничества Церкви и госнаркологии в Калининграде были подготовлены методические рекомендации по работе с наркозависимыми, а главный нарколог России их утвердил. Они будут предложены для работы в 4 пилотных регионах: Приморском крае, Свердловской, Ростовской, Кемеровской областях.

Высокую оценку Минздрава получила работа московской больницы святителя Алексия по открытию филиалов паллиативной помощи в регионах. Открыт филиал в Шуе, и на очереди целый ряд новых филиалов, уточнил Василий Рулинский, подчеркнув, что "мы не только оборудуем стационар, но и обучаем уходу специалистов на местах в нашем лицензированном Учебном центре".

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви также готовит вместе с Минздравом международную конференцию о служении больничных капелланов и ждет в гости коллег из министерств здравоохранения и капелланских ассоциаций Великобритании, Франции, Германии, США, Италии, чтобы обменяться опытом капелланского служения.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

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