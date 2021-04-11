Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Андрей Никандров, экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

- На следующей неделе возможно небольшое ослабление рубля относительно текущих уровней, курс будет находиться в диапазоне 76-78,5 рубля за доллар. Рубль сейчас находится под давлением внешнеполитической ситуации - конфликта на востоке Украины и ожидаемых санкций со стороны США. Зарубежные инвесторы принимают в расчет эти риски и не стремятся инвестировать в российские активы, что и стало вероятной причиной ослабления курса в последние дни. По нашему мнению, в ближайшее время неопределенность сохранится.

Вместе с тем фундаментально рубль выглядит недооцененным: цена на нефть держится вблизи локальных максимумов и средних уровней 2019 года, а ограничения на международный туризм сдерживают спрос на валюту со стороны населения. Если фактические санкции со стороны США окажутся относительно мягкими, а противостояние на Украине начнет затухать, рубль сможет вернуть часть утраченных позиций.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок сохраняет боковое движение в широком диапазоне, поскольку основные факторы, влияющие на цены, носят слишком разносторонний характер. Ослабление доллара в мире и в целом позитивная отраслевая статистика из США по запасам и уровню добычи оказывают ценам поддержку. В сторону снижения уводят опасения относительно ухудшения статистики по пандемии в мире, наращивание объемов добычи в рамках смягчения соглашения ОПЕК+. Риск возвращения Ирана на нефтяной рынок пока не очевиден, но также является сдерживающим фактором для цен.

Таким образом, диапазон 61-64 доллара за баррель Brent выглядит в настоящий момент равновесным. Для роста цен потребуется понимание улучшения эпидемиологической ситуации в мире, что вряд ли возможно в ближайшее время.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- На минувшей неделе наблюдалось общее охлаждение сентимента в отношении российских активов на фоне возросших геополитических рисков, индексы Мосбиржи и РТС к концу торговой пятидневки отступили на 50-70 пунктов к уровням поддержки, соответственно, вблизи 3490 пунктов и 1420 пунктов.

Внешние настроения между тем остаются в зоне умеренного оптимизма, в частности на фоне анонсированных президентом США беспрецедентных мер экономического стимулирования на 4 трлн долларов. Индекс S&P500 покоряет новые исторические максимумы. Стабилизируется ситуация на долговом рынке, кривая доходности десятилетних US Treasures формируется ниже 1,7%.

Сдерживают глобальный аппетит к риску проблемы с ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, Индии, Китае, Бразилии, а также слишком медленные темпы массовой вакцинации населения. Макростатистика тоже оказывает локальное влияние на настроения. Так, в четверг вышли данные по первичным обращениям за пособиями по безработице в США за неделю (+744 тысячи), что оказалось заметно хуже ожиданий аналитиков (+680 тысяч), а в пятницу слабее прогнозов вышли февральские показатели объема промышленного производства в Германии и Франции.

На будущей неделе из важной статистики отметим публикацию апрельского индекса экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне, ежемесячного отчета ОПЕК, мартовских данных по инфляции в США (вторник), "бежевой книги" ФРС (среда), показателей инфляции в странах еврозоны в марте (четверг), ВВП за I квартал 2021 года и промпроизводству в марте в Китае (пятница). Также в середине недели инвесторы обратят внимание на оценки запасов сырой нефти в США по данным API и EIA.

Для российского рынка на предстоящей неделе ключевыми факторами останутся геополитика, сырьевые цены и общерыночный риск-аппетит. Мы считаем невысокой вероятность негативного сценария реализации геополитических рисков, связанных с эскалацией напряженности на востоке Украины, а также введения жестких санкций в обозримой перспективе. Мы ожидаем некоторого восстановления рубля после сильного отката, который носил отчасти спекулятивную природу. Тем не менее давление со стороны тлеющей геополитической напряженности продолжит оказывать ограничивающее воздействие на спрос в отношении российских активов.

В целом мы ожидаем до конца будущей недели преимущественно боковую динамику отечественных индексов. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи будет вести борьбу за уровни выше 3500 пунктов, РТС может выглядеть чуть оптимистичнее и формироваться в районе 1450-1470 пунктов.