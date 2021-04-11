"Динамо" в меньшинстве упустило победу над "Уралом"

Московское "Динамо" потеряло очки в домашнем матче 25-го тура чемпионата России дома против "Урала". Хозяева вели 2:1, но упустили победу в концовке - 2:2.

На неделе "бело-голубые" потерпели фиаско, вылетев из Кубка России на стадии четвертьфинала. Команда Сандро Шварца, выйдя на гостевой матч с "Крыльями Советов" практически в оптимальном составе, тем не менее, проиграла со счетом 0:2.

"Урал" же, напротив, на прошлой неделе уверенно победил дома "Арсенал" (2:0) и улучшил свои позиции в турнирной таблице. Клуб из Екатеринбурга мог и сегодня набрать три очка: именно гости открыли счет во встрече благодаря голу Павла Погребняка.

Однако в начале второй половины Иван Ордец сравнял счет, а на 71-й минуте Арсен Захарян вывел "бело-голубых" вперед. К тому моменту москвичи играли в меньшинстве после удаления Себастьяна Шиманьски. Решающий мяч забил все тот же Погребняк, который принес "Уралу" ничью.

В турнирной таблице "Динамо" с 43 набранными очками сравнялось с "Локомотивом", "Рубином" и ЦСКА. В свою очередь "Урал" занимает 12-е место с 20-ю очками.