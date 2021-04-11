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11.04.2021 22:54
Рубрика: В мире

Два лидера партий ХДС и ХСС готовы стать преемниками Меркель

Текст: Екатерина Забродина

Воскресная встреча руководства немецкого консервативного альянса ХДС/ХСС закончилась политической сенсацией. По ее итогам оба лидера сестринских партий - премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Армен Лашет и премьер Баварии Маркус Зедер - официально объявили о готовности возглавить предвыборный список на сентябрьских выборах в бундестаг, то есть выдвинуть свои кандидатуры на пост канцлера Германии. Причем Зедер, которому давно негласно прочат пост возможного преемника Меркель, впервые публично заявил о своих амбициях.

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При этом на совместной пресс-конференции оба политика подчеркнуто демонстрировали джентльменское поведение, убеждая соратников, что о столкновении амбиций речь вовсе не идет. "Накануне у нас с Маркусом Сёдером был долгий разговор. Мы заявили о готовности баллотироваться на пост канцлера. И мы договорились об этом вместе, - цитирует Die Welt главу Христианско-демократического союза Лашета. - Это было наше намерение - быть здесь сегодня и придать импульс общей идее о том, что нужно принимать решение быстро и очень быстро... Мы продолжим этот разговор. В нынешней ситуации, когда канцлер покидает свой пост, мы нуждаемся в максимальном единстве между ХДС и ХСС. Потому что на карту поставлено очень многое. Европа смотрит на путь Германии,... и поэтому мы как партии Союза несем особую ответственность".

В том же ключе рассуждал и председатель баварского Христианско-социального союза Маркус Зедер: "У нас с Армином действительно состоялся длительный и, можно сказать, дружеский и очень открытый обмен мнениями, в ходе которого мы согласовали многие моменты, касающиеся будущего Союза... Здесь у нас нет разногласий... И, конечно, мы также говорили о центральном вопросе. И мы очень надеемся, что в обозримом будущем - вероятнее, что скоро, нежели поздно будет найдено совместное решение по вопросу о кандидате в канцлеры.

Разговор не был окончательным с точки зрения результата. Мы определили, что оба подходим и оба готовы. Важно, что мы также проявляем уважение друг к другу. Я могу сказать это с самого начала: независимо от того, каким окажется итоговое решение, мы будем очень-очень хорошо работать вместе на личном уровне. Потому что это не вопрос наших амбиций. Это вопрос благополучия не только Союза, но, прежде всего, Германии... После того, как невероятное количество людей со всех сторон, в том числе из ваших рядов, снова и снова обращались ко мне, я пересмотрел (свои планы - прим. РГ) и взвесил решение, а затем заявил сегодня о своей готовности. Заявил в ответственном органе - в парламентской группе, а не через интервью. Сказал, что готов баллотироваться, если ХДС, как старшая сестра, в целом это поддержит... Для меня и для Армина - для нас обоих важно, чтобы мы принимали решение, опираясь на общий дух ответственности... По крайней мере, я могу сказать за себя: я готов. И если большинство в ХДС это поддержит, то я считаю, что это нормально. Если же ХДС примет другое решение, то я, конечно, с ним соглашусь. По итогам этого процесса мы не хотим разделения, мы хотим единства".

Фото: РИА Новости
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Каков будет механизм выдвижения кандидата и когда консервативный блок определится с окончательным решением, пока не известно. Ранее сообщалось, что это должно произойти не позднее праздника Пятидесятницы, то есть двадцатых чисел мая. Однако теперь не исключено, что все решится гораздо раньше. По крайней мере, политический процесс получил заметное ускорение. Его затягивание явно не на руку консерваторам, которые должны проявить себя единой силой в контексте предстоящих осенью выборов и не дать поводов для слухов о межпартийной борьбе. Уже объявлено, что в понедельник, 12 апреля, обе партии проведут заседания своих президиумов для обсуждения "вопроса К", то есть о кандидатуре канцлера.

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