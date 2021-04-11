Экс-госсекретарь США Майкл Помпео устроился на работу экспертом-комментатором по международным проблемам на телеканале Fox News. Уже в пятницу Помпео, возглавлявший американское внешнеполитическое ведомство в администрации Дональда Трампа, дебютирует в телешоу Fox & Friends.

На телеканале, который тяготеет к поддерживающим Трампа консерваторам, пояснили, что экс-госсекретарь "будет заниматься аналитикой" на различных платформах Fox News. Сам Помпео обещал аудитории "честное и взвешенное мнение по проблемам геополитики и международных отношений". Ранее Помпео трудоустроился в Гудзоновский институт.

Различные платформы Fox News приютили также экс-советника президента США по экономике Ларри Кадлоу и бывшего пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, работавших на Трампа. Консервативные СМИ и "фабрики мысли" стали основным пристанищем для выходцев из администрации 45-го президента США, многие из которых не смогли устроиться на высокооплачиваемые должности в советы директоров компаний из списка Forbes 500 или лоббистские структуры.

Зачастую чиновники уходящих администраций занимают такие "хлебные" места, но, как отмечали в американских СМИ, трамповцам в этом смысле приходится туго из-за политической конъюнктуры. Корпоративная Америка под давлением информационной шумихи отвернулась от тех, кто поддерживал Трампа, особенно после ожесточенных споров вокруг итогов последних президентских выборов.