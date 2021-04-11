Потери авиаперевозчиков по всему миру в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса могут составить 157 миллиардов долларов, считают в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Эксперты уверены, что восстановления отрасли не стоит ждать раньше 2024 года.

В апреле 2020 года стоянки аэропортов заполнились самолетами, а воздушные гавани практически приостановили работу. Международная организация гражданской авиации (ICAO) отмечает, что объемы международных пассажирских перевозок снижаются беспрецедентным образом. Общее снижение пассажиропотока в 2020 году - на 60, в 2021 году - на 62 процента (по сравнению с 2019 годом).

Для российских авиаперевозчиков 2020 год был сложным, но без громких банкротств. По данным Минтранса России, 56 авиаорганизаций включены в перечень системообразующих организаций экономики. В прошлом году на их поддержку выделили больше 106 миллиардов рублей. Около 77 процентов субсидий авиакомпании потратили на зарплату персонала и смогли сохранить 90 процентов сотрудников.

После снятия жестких ограничений в России люди стали активнее летать. По данным Росавиации, доля внутренних перевозок из-за пандемии и закрытия международных маршрутов выросла с 56 процентов в 2019 году до 80 процентов в 2020-м.

В авиакомпании Smartavia рассказали, что "ковидные" деньги из господдержки позволили не сокращать персоналу зарплату и остаться на плаву в пик кризиса. "Да, в прошлом году правительство выделило перевозчикам 23,4 миллиарда рублей поддержки. Это серьезная помощь, но об окончании кризиса говорит преждевременно. Авиакомпании консолидированно обращались в правительство с просьбой продлить поддержку хотя бы на первую половину 2021 года, но решения пока нет", - рассказывает Александр Крутов, замгендиректора по коммерции авиакомпании "РусЛайн".

Восстановление авиаотрасли может быть быстрым, есть отложенный спрос. Показателен пример внутреннего рынка Китая. В 2020 году внутренний туризм там восстановился к лету на 110 процентов относительно того же периода 2019 года. Но в то же время много глобальных факторов мешают быстрому возвращению мирового турпотока на прежние уровни. "Например, в Англии появился законопроект, согласно которому за вылет в отпуск из страны туристов будут штрафовать на 5 тысяч фунтов. Во всем мире правительства слишком неповоротливы, чтобы эффективно отвечать на вызовы пандемии. Одни из немногих положительных примеров - ОАЭ и Россия", - рассказывает Сергей Пирожников, основатель "Купибилет".

Видеоконференцсвязь может уничтожить часть командировок. Это неприятно для авиабизнеса, так как деловые люди - высокодоходная аудитория

По оценкам экспертов, восстановления отрасли можно ожидать не раньше 2023-2024 годов. Но внутрироссийские перевозки могут восстановиться уже к концу года. "У каждого игрока есть свой рецепт, - рассказывает Олег Пантелеев, исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт". - Кто-то будет очень аккуратно управлять издержками, работать консервативно, чтобы не провалиться в кредитную яму. Те же, кто вошел в кризис в отличной форме, постараются совершить рывок и укрепить позиции. К примеру, авиакомпания "Победа" имеет шансы быстро подняться в объемных показателях и выйти на первую позицию".

Сначала казалось, что пандемия сделает полеты более элитарными. За счет этого отрасль теоретически могла бы компенсировать уменьшение трафика, рассказывает Моисей Фурщик, председатель Экспертного совета Комитета РСПП по промышленной политике. Эксперт имеет в виду не только рост сегмента частных перелетов, но и большие лайнеры с измененной компоновкой кресел для соблюдения социальной дистанции. Это сделало бы билеты более дорогими.

Но отрасль выбрала для выживания другую модель: максимальную экономию, снижение себестоимости перелетов. "Авиакомпании пытаются увеличить трафик за счет снижения цен и обеспечить достаточный уровень рентабельности. Такая политика означает снижение уровня сервиса и увеличение числа услуг за дополнительную плату. Но пока этот процесс происходит в рамках разумного", - говорит Моисей Фурщик.

Пандемия привнесла новые тренды во многие отрасли, и авиаперевозки - не исключение. Международный аэропорт Пекина (BCIA) - пример того, как индустрия перелетов меняется навсегда. Пекинский аэропорт использует биометрию (сканирование лица вместо предъявления посадочного талона) и мобильные технологии. Пассажиры беспрепятственно проходят через несколько контрольно-пропускных пунктов: начиная с регистрации и заканчивая посадкой на борт. "Автоматизация предполетных процедур и биометрия в ведущих аэропортах мира станут нормой уже в ближайшие пару лет", - говорит Серджио Колелла, президент SITA в странах Европы.

Сейчас все направлено на то, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. Растет количество прямых рейсов. "Отказ от супергигантов типа Боинга-747 и Аэробуса А380, уход от хабовой системы перелетов - этот тренд наметился еще до пандемии, но с ней стал более очевиден", - говорит Марк Кузнецов, авиа-аналитик, генеральный директор "Национальной Чартерной Компании".

Еще один тренд - сокращение деловых перелетов. Есть риски, что видеоконференцсвязь уничтожит часть командировок. Это неприятная ситуация для бизнеса, так как деловые путешественники - высокодоходная для отрасли аудитория.