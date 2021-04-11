"Смерть нам к лицу". Реж. Борис Гуц. В ролях Александра Быстржицкая, Даниил Пугаёв, Екатерина Волкова, Полина Ауг. 77 мин. 16+

Сюжет сбивает с ног. Любящая друг друга пара: Петр и Маша. Маша с веселым вызовом судьбе готовит свои похороны: у нее рак, жить осталось недолго. Выбирает цвет гроба, договаривается о макияже, хочет уйти красивой. Петр подавлен, но скрывает это, всячески поддерживает любимую, отвечает на ее шутки и только иногда смотрит умоляюще: прекрати, невозможно это вынести! И пытается любым способом добыть денег на лечение...

Режиссер Борис Гуц рассказал "РГ", как возникла трагическая тема внешне легкого, часто смешного фильма:

"Пять лет назад я сам столкнулся со смертью. Лежал в реанимации и теперь живу под дамокловым мечом - мне обещали, что через пять лет скорее всего меня не станет. И все годы я думал об этом фильме, который показал бы, чем и как я жил и живу - высмеивая смерть, выбирая себе надгробия, придумывая посмертную надпись на камне... Такая жизнь через смех, через черный юмор, через любовь - потому что все эти события очень сильно отозвались в сердце моем и моей девушки. Прогнозы врачей не оправдались - как они считают, произошло чудо. Мы как-то выкарабкались, и я хотел снять об этом фильм. Так что Маша в фильме - это, в сущности, я. Вообще, я пишу и снимаю только о том, что знаю лично. У нас на Высших курсах сценаристов и режиссеров преподавал Кшиштоф Занусси, и он предостерегал: не снимайте то, что видели по телевизору!".

Фильм снят смартфоном, есть у этого преимущества: возникает эффект необычной интимности, спонтанности и откровенности. В век селфи кино вооружается этой новой эстетикой; с ее появлением обычный фильм кажется отделенным от зала "четвертой стеной". Стены больше нет, мы рядом с актерами, а иногда и сливаемся с ними, участвуя в действе. Актеры ощущают живой взгляд мобильника не так, как объектив кинокамеры с микрофонами и командой ассистентов. Здесь они просто живут в своих образах, свободно взаимодействуя с невидимым глазком мобильника. В фильме Гуца это обстоятельство блистательно использовано: камера включена в круг действующих лиц, на нее то и дело падает взгляд героев, они общаются с оператором - другом, который их снимает, забавно пикируются. Но это веселье сквозь слезы.

Судьба фильма сложилась драматично. Он выиграл Гран-при на фестивале "Окно в Европу", поездил по миру: Токио, Прага, Таллин, Стамбул, Стокгольм... Пытался выйти в российский прокат, но почти все прокатчики отказались: публика у нас не очень расположена смотреть про рак. Фильм вышел только онлайн на "Старт.ру".

"Здесь жил и работал...". Комедия. Реж. Алексей Красноцветов. 25 мин. 12+

Алексей Красноцветов - 33-летний актер петербургского Театра комедии им. Н.П. Акимова. В 2019-м окончил Московский институт современного искусства (курс Дмитрия Астрахана). Это его дипломная работа. Он рассказывает:

- Эта история произошла в Одессе в 1950-е годы. Приколотили мемориальную доску на жилой дом на уровне третьего этажа. И какому-то мужичку не терпелось узнать, что там написано. Сценаристу Игорю Якимову эта быль понравилась. Он предложил перенести действие в наши дни, но мне нравится, что история советская. Я люблю то время, есть ностальгия по жизни, когда ходили в гости друг к другу без звонков и приходили на помощь соседям. В фильме снимались актеры нашего театра и их дети. Денег на гонорары не было. Все работали бесплатно. Я очень благодарен им. В массовых сценах участвовали и наши соседи. Помогали все - участковые, управдомы...

Зрители о фильмах

"Расскажи мне про завтра"

Достаточно интересный сюжет, хоть и немного сложный для восприятия. Операторская работа и саундтрек на очень высоком уровне. Посмотрел бы полнометражный фильм в этой вселенной, монстры напомнили существ Говарда Лавкрафта, настолько же загадочные и гигантские.

Denis

"Grand канкан"

Великолепный фильм, достойный мировых экранов. Актерские работы, даже эпизодические, на самом высоком уровне, веришь всему, что происходит на экране. Елена Зайцева - прекрасная драматическая актриса, на крупных планах работает филигранно. Не часто можно увидеть фильмы, сочетающие в себе документальные и игровые съемки. У авторов фильма получилось соединить одно с другим "без склеек", создается ощущение присутствия рядом с героями и проживания их жизни вместе с ними. Понравилось, что драматическая линия перемежается музыкальными номерами. История разматывается, как клубок, открываются все новые события, проясняющие происходящее ранее. Прием испытанный, но довольно редкий в нашем кино.

Ольга N

"Доктор Лиза"

Борьба "света" против власти "тьмы" представлена в фильме во всех деталях, чтобы можно было до отчаяния и ненависти проникнуться кошмаром этой борьбы и потом с облегчением вздохнуть, когда все заканчивается хорошо. Сюжет правдив, у каждого персонажа есть прототипы. И авторы, и актеры обозначили свое гуманистическое кредо и принадлежность к главной традиции русского искусства - призывать милость к падшим, протягивать руку униженным и оскорбленным. Отдавая себе отчет в полезности такого фильма, я рекомендую его еще и как прекрасное произведение, трогающее до слез и возвышающее душу.

Ольга Юсова