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11.04.2021 22:30
Рубрика: Власть

Коррупцию выловят по обе стороны границы

Генпрокурор Игорь Краснов провел переговоры в Азербайджане и Ереване
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
Во время своего первого зарубежного визита Генеральный прокурор Игорь Краснов посетил сразу две страны. Сначала, в конце недели, он прилетел в Ереван, а затем провел переговоры в Баку.

В столице Азербайджана Игорь Краснов встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым, после чего прошли рабочие встречи с коллегами из прокуратуры.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ
Генпрокурор Игорь Краснов обсудил в Ереване гуманитарные и правовые вопросы

Поблагодарив Ильхама Алиева за возможность встретиться, глава российской прокуратуры дал высокую оценку двустороннему прокурорскому взаимодействию, охарактеризовав отношения между прокуратурами России и Азербайджана как конструктивное партнерство. Во время встречи была затронута и тема Карабаха. Игорь Краснов особо отметил, что прокуроры России и Азербайджана в рамках предоставленных полномочий принимают активное участие в выполнении договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении.

"Среди приоритетных направлений такого взаимодействия остаются вопросы гуманитарного характера, объединение усилий по восстановлению прав лиц, пострадавших в результате боевых действий, оказание им помощи", - подчеркнул Генпрокурор России.

По словам Краснова, прокуроры также принимают меры и по предупреждению роста преступности в регионе и борьбе с транснациональными криминальными проявлениями. Он выразил уверенность в том, что при участии прокурорского корпуса удастся восстановить законность и правопорядок в регионе, обеспечить спокойную и безопасную жизнь населения. Кроме того, Краснов подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского взаимодействия в правовой сфере.

Прокуроры принимают меры и по предупреждению роста преступности в Карабахе и борьбе с транснациональными криминальными проявлениями

Эти вопросы, но уже более подробно, он обсудил со своим азербайджанским коллегой - Генеральным прокурором Кямраном Алиевым. Как напомнили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, это уже вторая встреча глав надзорных ведомств. Первая состоялась в январе во время визита Кямрана Алиева в Москву.

Генпрокурор Игорь Краснов встретился с президентом Азербайджана

Во время встречи в Баку Краснов и Алиев подписали Заявление о намерениях развивать сотрудничество между Генеральными прокуратурами России и Азербайджана. Этот документ среди прочего предусматривает возможность повышения квалификации прокурорских работников России и Азербайджана. Генпрокурор России напомнил, что перед этим в Москве была подписана двусторонняя программа сотрудничества. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий, в том числе по противодействию коррупции, киберпреступлениям, незаконному выводу за рубеж активов, нарушениям в сфере природопользования. А также - сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и защиты прав предпринимателей.

А еще Игорь Краснов пригласил Кямрана Алиева в июле в Санкт-Петербург на конференцию руководителей прокуратур европейских государств.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура Борьба с коррупцией

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