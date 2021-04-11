Во время своего первого зарубежного визита Генеральный прокурор Игорь Краснов посетил сразу две страны. Сначала, в конце недели, он прилетел в Ереван, а затем провел переговоры в Баку.

В столице Азербайджана Игорь Краснов встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым, после чего прошли рабочие встречи с коллегами из прокуратуры.

Поблагодарив Ильхама Алиева за возможность встретиться, глава российской прокуратуры дал высокую оценку двустороннему прокурорскому взаимодействию, охарактеризовав отношения между прокуратурами России и Азербайджана как конструктивное партнерство. Во время встречи была затронута и тема Карабаха. Игорь Краснов особо отметил, что прокуроры России и Азербайджана в рамках предоставленных полномочий принимают активное участие в выполнении договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении.

"Среди приоритетных направлений такого взаимодействия остаются вопросы гуманитарного характера, объединение усилий по восстановлению прав лиц, пострадавших в результате боевых действий, оказание им помощи", - подчеркнул Генпрокурор России.

По словам Краснова, прокуроры также принимают меры и по предупреждению роста преступности в регионе и борьбе с транснациональными криминальными проявлениями. Он выразил уверенность в том, что при участии прокурорского корпуса удастся восстановить законность и правопорядок в регионе, обеспечить спокойную и безопасную жизнь населения. Кроме того, Краснов подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского взаимодействия в правовой сфере.

Прокуроры принимают меры и по предупреждению роста преступности в Карабахе и борьбе с транснациональными криминальными проявлениями

Эти вопросы, но уже более подробно, он обсудил со своим азербайджанским коллегой - Генеральным прокурором Кямраном Алиевым. Как напомнили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, это уже вторая встреча глав надзорных ведомств. Первая состоялась в январе во время визита Кямрана Алиева в Москву.

Во время встречи в Баку Краснов и Алиев подписали Заявление о намерениях развивать сотрудничество между Генеральными прокуратурами России и Азербайджана. Этот документ среди прочего предусматривает возможность повышения квалификации прокурорских работников России и Азербайджана. Генпрокурор России напомнил, что перед этим в Москве была подписана двусторонняя программа сотрудничества. Документ предусматривает проведение совместных мероприятий, в том числе по противодействию коррупции, киберпреступлениям, незаконному выводу за рубеж активов, нарушениям в сфере природопользования. А также - сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и защиты прав предпринимателей.

А еще Игорь Краснов пригласил Кямрана Алиева в июле в Санкт-Петербург на конференцию руководителей прокуратур европейских государств.