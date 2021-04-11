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11.04.2021 21:00
Рубрика: Власть

Платежам дадут пройти

Попавшие под санкции россияне получат послабления
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
Попавшие под зарубежные санкции российские граждане и компании получат от государства гарантии на законодательном уровне - в том числе и на проведение операции через российские банки. Это следует из поправок, которые подготовило и опубликовало для общественного обсуждения министерство финансов.

Документом планируется создать перечень физлиц и юрлиц, в отношении которых действуют или могут начать действовать ограничения иностранных государств. Составлять его будут по согласованию с Банком России. Цель поправок - минимизация последствий санкций и создание благоприятных условий для внешнеторговой деятельности их фигурантов.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Поправки содержат нормы, которые указывают на то, что банки должны обеспечивать в том числе и трансграничные операции со средствами, в которых участвуют лица, включенные в спецперечень, говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. "То есть государство на уровне закона гарантирует им, что расчеты с их участием будут проведены. Попасть в этот перечень можно только по решению правительства и только при условии соответствия прописанным критериям", - отмечает юрист.

Критерии предполагают, что в перечень может попасть широкий спектр лиц: например, если человек или компания находятся под контролем или влиянием лиц, в отношении которых санкции введены, либо если есть угроза введения в отношении них экстерриториальных санкций в случае взаимодействий с подсанкционным лицом. "То есть гарантии распространяются и на организации, которые могут попасть под вторичные санкции", - отмечает Федюкин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Финансы Банки Правительство Минфин Санкции и антисанкции

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