Попавшие под зарубежные санкции российские граждане и компании получат от государства гарантии на законодательном уровне - в том числе и на проведение операции через российские банки. Это следует из поправок, которые подготовило и опубликовало для общественного обсуждения министерство финансов.

Документом планируется создать перечень физлиц и юрлиц, в отношении которых действуют или могут начать действовать ограничения иностранных государств. Составлять его будут по согласованию с Банком России. Цель поправок - минимизация последствий санкций и создание благоприятных условий для внешнеторговой деятельности их фигурантов.

Поправки содержат нормы, которые указывают на то, что банки должны обеспечивать в том числе и трансграничные операции со средствами, в которых участвуют лица, включенные в спецперечень, говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. "То есть государство на уровне закона гарантирует им, что расчеты с их участием будут проведены. Попасть в этот перечень можно только по решению правительства и только при условии соответствия прописанным критериям", - отмечает юрист.

Критерии предполагают, что в перечень может попасть широкий спектр лиц: например, если человек или компания находятся под контролем или влиянием лиц, в отношении которых санкции введены, либо если есть угроза введения в отношении них экстерриториальных санкций в случае взаимодействий с подсанкционным лицом. "То есть гарантии распространяются и на организации, которые могут попасть под вторичные санкции", - отмечает Федюкин.