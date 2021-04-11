В Москве закончился внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии им. Трапезникова Н.Н. Из-за коронавируса прошел он в формате онлайн и собрал более 5 тысяч лучших специалистов в области онкологии и радиологии из 20 стран мира. Традиционно принимает в нем участие и главный онколог Москвы, директор Московского научного клинического центра имени Логинова Игорь Хатьков. Ему всегда есть чем поделиться с коллегами и чем обнадежить пациентов. Ведь Хатьков - известный врач не только в России, но и почетный член американской ассоциации хирургов. Членство в этой авторитетной международной организации, существующей с 1880 года, не купишь за деньги, как в некоторых других. Туда принимают только голосованием членов совета из самых авторитетных хирургов США. Таким образом, за 140 лет существования почетными членами ассоциации стали только 98 хирургов мира, Игорь Хатьков - 99-й.

Такое высшее признание на мировом уровне не случайное. Ведь онкологи Москвы за последние годы, работая в рамках нацпроекта по здравоохранению, сделали серьезный шаг вперед в лечении заболеваний, которые стоят по смертности на втором месте после сердечно-сосудистых. И что самое важное, они уже не считаются больше, как еще недавно, неизлечимыми, подчеркивает сам Игорь Хатьков. Нужно лишь, чтобы пациенты вовремя обратились за помощью. Призывая москвичей проявлять заботу о своем здоровье, Игорь Хатьков говорит: "Приходите к нам здоровыми. Ранняя диагностика и своевременный скрининг дадут возможность помочь вам. Но для этого нужно доверять врачам, а не бравировать, как это бывает: "Я никогда не хожу по врачам".

Его усилия не пропали даром: на первой - второй стадии рак в столице выявляется уже в 62 процентах случаев, в то время как еще пять лет этот показатель был равен лишь 50 процентам. Заметно выросла и пятилетняя выживаемость пациентов после постановки диагноза - до 55 процентов. А одногодичная летальность, напротив, снизилась - с 20 до 17 процентов. И настигает она как раз в первую очередь тех, кто приходит слишком поздно, когда врачи уже не могут ничего сделать.

А когда это - вовремя? Игорь Хатьков может сказать точно: женщина по достижении 21 года должна показаться гинекологу, что знать, все ли у нее в порядке с шейкой матки. И впредь бывать у него не реже чем раз в два-три года. После 39 дамам нужно уделять внимание и молочной железе, регулярно делая маммографию. Мужчинам после 45 обязательно нужно сдать анализ крови, а при необходимости сделать УЗИ и биопсию, чтобы оценить состоянием предстательной железы. Всем после 50 - делать гастроколоноскопию, ибо колоректальный рак, если придерживаться этого правила, легче всего предупредить. А еще не проходить мимо любых необъяснимых изменений в организме - вдруг ни с того ни с чего, резко похудели. Или у родинки неожиданно изменилась форма и цвет...

"Если вовремя заметить, - продолжает Игорь Хатьков, - у нас сейчас есть практически все возможности, имеющиеся в мире, чтобы вылечить человека". На очень высоком уровне хирургия. Не случайно к нему, в центр имени А. С. Логинова, едут специалисты отовсюду - именно здесь накоплен самый большой в Европе опыт малоинвазивных операций поджелудочной железы. Делятся в центре с зарубежными коллегами и практикой лечения рака желудка и легких - для этого там есть все необходимое от диагностики до лечения и реабилитации, включая робототизированную установку Да Винчи, которая позволяет хирургу добиться максимальной точности при удалении новообразований.

Лекарственная терапия в Москве сейчас тоже на уровне международных стандартов. Шесть крупных головных стационаров города, в которых сосредоточена помощь онкологическим больным, полностью обеспечены самыми современными иммуноэффективными и таргетными препаратами. Способные точно попадать в клетки мишени злокачественной опухоли, они подавляют ее и она исчезает без всякого хирургического вмешательства. Труднее всего с точки развития ситуация с лучевой терапией, признает Хатьков, но и она не стоит на месте. Строятся в городе новые клиники, приобретаются мощнейшие ускорители.

На первой-второй стадии рак в столице выявляется уже в 62 процентах случаев, в то время как еще пять лет назад этот показатель был равен лишь 50 процентам

Самый же суперсовременный лечебно-диагностический корпус, который строится как раз в составе центра имени Логинова, в 2023 году сможет принять первых пациентов. Недавно познакомившийся с ходом его сооружения мэр Москвы Сергей Собянин так и сказал журналистам:

"Мы построим здесь самую лучшую, самую современную клинику, какую только можно только представить. Уже готов новый корпус, возведены стены, начата первичная отделка, инженерные коммуникации. Года полтора еще придется подождать, но это будет уже больница нового поколения на долгие годы".

Восьмиэтажный корпус площадью 70 тысяч квадратных метров рассчитан на 570 койко-мест, из которых 422 - в круглосуточном стационаре, 38 - в отделении реанимации и интенсивной терапии. Все палаты будут оборудованы многофункциональными палатами с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом. Проектом предусмотрены и специальные комнаты, в которых можно поговорить с врачами и психологами, уютные зоны ожидания. Родственники хотят взять уход за пациентом на себя? И такая возможность заложена. А еще - везде очень много света, который попадает в здание через шесть аттриумов и большие окна.

Планируется, что в основе лечения в новом корпусе будет использоваться современная система быстрого восстановления "Fast-Track". Она позволяет больным через два- три дня после малоинвазивной операции вернуться к обычной жизни. Части же пациентов не нужно будет лежать в стационаре и дня - они придут к врачу, их обследуют, поставят диагноз и начнут лечить амбулаторно. Для этого оборудуют 20 коек в стационаре кратковременного пребывания, 60 - в дневном терапевтическом стационаре и 30 - в дневном химиотерапевтическом стационаре.

Много интересного ожидает в новом корпусе и врачей. Им закупят три магнитно-резонасных и пять компьютерных томографов, рентген-комплексы, ПЭТ-КТ, три агиографа и другое диагностическое оборудование. Операционные же оснастят, помимо наркозных аппаратов и ИВЛ, системой мониторинга микроклимата для контроля за бактериологической чистотой воздуха и телемедициной для проведения консультаций и учебной трансляции операции. "Словом, это будет настоящая фабрика здоровья, где продумана вся логистика, и больным там будет, надеюсь, очень комфортно, - говорит Игорь Хатьков. - Я видел такие в хорошем смысле слова фабрики - крупные онкологические клиники в Корее, Японии, странах Европы и США и хотел бы видеть таким свой центр, в котором сосредоточены технологии и специалисты мирового уровня, способные скоординировать свои усилия и оказать качественную помощь пациентам".