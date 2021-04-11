Сорок один выстрел - по одному каждую минуту - будет произведен в связи с кончиной герцога Эдинбургского в Лондоне, Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте, а также в Гибралтаре с боевых кораблей Королевского флота, объявило Министерство обороны Британии. Наблюдать салюты британцам рекомендуют по телевизору. Королевская конная артиллерия, насчитывающая 71 лошадь, запряжет 36 лошадей, которые потянут 6 полевых орудий времен Первой мировой войны. Именно из этого оружия в 1947 году салютовали в честь бракосочетания Филиппа и Елизаветы II и во время ее коронации в 1953 году. Почетная артиллерийская рота будет салютовать из Лондонского Тауэра, 104-й полк Королевской артиллерии - из Кардиффского замка, а 105-й Королевский артиллерийский полк - из замка Хиллсборо, Белфаста и Эдинбургского замка. Суда, принимающие участие в запуске салютов, включают HMS Diamond, HMS Montrose и HMNB Portsmouth, в то время как Королевский Гибралтарский полк присоединится к салюту с британской заморской территории.

Однако многие жители Соединенного Королевства считают, что, воздавая должное памяти герцога Эдинбургского, британские СМИ, по сути, оставили за бортом всю остальную информацию о событиях в стране и в мире, а также разного рода передачи, интересующие телезрителей. Би-би-си была вынуждена создать специальную форму для жалоб, поскольку она была завалена сообщениями о том, что беспрерывно освещаетcя исключительно смерть принца Филиппа. Регулярные передачи каналов Би-би-си на телевидении и радиостанциях были прерваны, когда Букингемский дворец объявил о смерти герцога Эдинбургского. Вместо запланированных шоу часами транслировались выступления и речи, которые телеведущие репетировали многие годы, а королевские эксперты и друзья герцога воздавали должное покойному. Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа