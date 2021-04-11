Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям

Как меняется речь детей-аутистов? Почему их часто принимают за глухих? Есть ли у них указательный жест? Можно ли отдать такого ребенка в обычную школу? Читателям "РГ" об этом рассказывает кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета, научный сотрудник Гётеборгского университета Елена Орехова.

Елена Владимировна, родители малышей больше всего боятся, вдруг с их ребенком будет что-то не так? Вдруг аутизм? Как его распознать?

Елена Орехова: Аутизм сейчас диагностируется исключительно по поведению. До года практически невозможно с уверенностью сказать есть ли у ребенка аутизм. До этого времени маленький ребенок может вести себя точно так же, как все остальные малыши, смотреть в глаза, реагировать на людей. Ученые на западе проводят исследования, пытаясь понять, каковы самые ранние признаки аутизма. В таких исследованиях приглашают принять участие родителей, у которых уже есть старшие дети с диагнозом аутизм. Риск аутизма у младших детей в таких семьях повышен, что дает ученым возможность проследить раннее развитие детей с этим диагнозом. В свое время я работала в Лондоне в одной из лабораторий, где проводилось такое исследование. Были предположения, что дети с аутизмом не испытывают потребности в общении с самого рождения. Но оказалось, что это не так. В три месяца они смотрели в глаза другого человека даже больше, чем обычные малыши. По мере взросления зрительного контакта становилось все меньше и меньше.

Какие признаки подскажут мамам и папам, что с ребенком что-то не так?

Елена Орехова:

1. Важный признак: задержка речи, которая наблюдается практически у всех детей с аутизмом. До года у ребенка должен быть лепет, после года он говорит отдельные слова, несколько позже - предложения. Если ничего этого нет до двух лет, это не обязательно аутизм, но есть повод побеспокоиться. Большинство детей с аутизмом, хотя и поздно, начинают говорить, но у них страдает интонация.

2. Обычные дети повышают или понижает тон, подчеркивая смысл сказанного, тогда как речь детей с аутизмом часто воспринимается как странная: они либо говорят монотонно, либо неверно расставляют акценты в речи. В МЭГ центре мы недавно провели исследование, в котором обнаружили, что левое 'речевое' полушарие у детей с аутизмом обрабатывает сложные звуки не так как у обычных детей. Сейчас мы хотим выяснить, как это нарушение влияет на развитие речи. Мы приглашаем поучаствовать в нашем исследовании как семьи детей с аутизмом, так и детей с типичным развитием.

3. Другой ранний признак аутизма, как ни странно, - подозрение на глухоту. Очень часто родителям кажется, что у ребенка есть нарушения слуха. Они к нему обращаются: "Коля! Петя! Посмотри…" А он не реагирует. В недавнем исследовании, проводившемся в МЭГ-центре, мы обнаружили, что половина родителей детей-аутистов в течение первых полутора лет жизни подозревали, что у ребенка не все в порядке со слухом. На самом деле со слухом у него все нормально. Но он не отзывается, потому что полностью погружен в занятие, которое его интересует.

Извините, а если рядом с ребенком-аутистом с грохотом упало ведро, он будет реагировать на этот шум?

Елена Орехова: Может да, а может - нет. Такие дети часто нетипичным образом реагируют на окружающее.

4. Ребенка может раздражать небольшой шум за окном, легкое прикосновение, яркий свет. В то же время он может не среагировать на грохот, быть нечувствительным к боли.

5. Еще подсказка родителям: ребенку трудно вас попросить о чем-то. Допустим, ему нужен карандаш. Он может взять вашу руку и ею попытаться достать карандаш.

6. У ребенка-аутиста нет указательного жеста. Он не будет показывать пальцем на любимую игрушку и просить дать ее.

До сих пор бывает, что мамам в роддомах иногда советуют: откажитесь от ребенка, он вас даже узнавать не будет. Ребенок с аутизмом понимает, что у него есть значимые взрослые - родители, испытывает к ним привязанность?

Елена Орехова: Да, ребенок испытывает привязанность к родителям. Он будет жалеть маму, потому что ей больно, но ему трудно понять чувства более "высокого порядка" - обиду, оскорбление.

В обычную школу можно отдать ребенка с аутизмом?

Елена Орехова: У таких детей часто бывают проблемы сенсорного плана - школьная обстановка для них может быть просто непереносимой. Мелькание, крики, шум, суета: все это может вызывать сильный стресс, вовсе не способствуя нормальному обучению. Чтобы успокоиться, ребенок может захотеть заткнуть уши, залезть под парту.

Другая проблема - непредсказуемость среды. Для ребенка с аутизмом важно, чтоб он знал, что за чем следует и в каком порядке. Если распорядок дня или череда событий непредсказуемым образом нарушаются, это тоже вызывает стресс. Быть среди людей для них сложно еще и потому, что люди часто непредсказуемы. Таким детям трудно осознать школьные правила, и они могут вести себя не так как хочется педагогу. Может быть, родителям и приятно, когда такой ребенок ходит в обычную школу, но, в конечном счете, надо ведь думать и о самом ребенке, создавать ему щадящие условия. Хотя, конечно, все индивидуально. Некоторые дети с аутизмом и хорошими речевыми и когнитивными способностями (раньше это называли синдромом Аспергера) могут ходить и в обычную школу. Но надо тщательно следить за тем, как ребенок себя чувствует в школе. Часто такие дети могут быть не только малообщительными, но и неуклюжими, становясь объектом насмешек и издевательств со стороны одноклассников.

Дети жестоки… И не только к особенным сверстникам

Елена Орехова: Необходимо рассказывать школьникам о том, что люди бывают разные и что это нормально. В Швеции, например, в обычных школах проводят уроки, на которых предлагают детям попробовать проехаться на инвалидной коляске, прочитать тексты для слепых, составленные шрифтом Брайля, выучить некоторые слова на языке глухонемых. Им рассказывают о том, что есть люди с особенностями развития и о том, что ко всем надо относиться с уважением и никого нельзя обижать. При этом там сохранены и коррекционные классы и школы. А еще в Швеции диагноз аутизм отнюдь не приговор. В Гетеборге был случай, когда девушка закончила технический вуз, потом - медицинский, получила работу на скорой помощи как врач. И тут у нее произошел нервный срыв: ей оказалось крайне тяжело работать с людьми. Она обратилась к психиатру, и тот поставил диагноз аутизм. Это оказалось для нее большим облегчением, поскольку она, наконец, поняла источник своих проблем. Надо сказать, что после этого она успешно занимается наукой, изучая работу мозга у людей с психическими расстройствами. Наш мозг - настоящая головоломка. Вот это ученые уже точно поняли.