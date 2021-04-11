Как российская медицина открывает для себя новые рынки и новые технологии

Кампании по вакцинации стартовали в 174 странах
Пандемия коронавируса показала, что мир недостаточно хорошо подготовлен к возникающим вирусным вспышкам. И это сильно настораживает, так как такие угрозы, как COVID-19, в будущем будут только нарастать, полагает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Об этом и других итогах пандемии она рассказала в интервью "Российской газете".
Как добиться иммунитета к вирусу, если он уже начал мутировать? У нас же нет иммунитета к гриппу, так как практически каждый год выявляется новый штамм.
Мелита Вуйнович: Вирусы гриппа постоянно меняются, и иммунная защита человека от вакцинации против гриппа со временем снижается, отсюда и необходимость ежегодных прививок для оптимальной защиты. COVID-19 не является вирусом гриппа. Мы еще недостаточно знаем об эффективности вакцин против COVID-19, чтобы утверждать, как часто человеку нужно будет вакцинироваться, чтобы оставаться защищенным. Пока еще недостаточно знаний, чтобы ответить на этот вопрос.
Что ВОЗ уже известно о мутациях коронавируса? У всех на слуху британский штамм. Но чем он отличается от исходного и более ли опасен?
Мелита Вуйнович: Риск повторного занесения вируса и возобновления инфекции - в том числе с учетом циркулирующих вариантов вируса - будет сохраняться в каждой стране. Его необходимо будет постоянно контролировать с помощью строгих мер общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами. Вероятно, что сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза случаев между странами в результате международных поездок, включая случаи новых вариантов. Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность.
Информация о новых вариантах быстро обновляется. Любые меры, введенные для ограничения их распространения, должны быть привязаны ко времени и постоянно пересматриваться.
Мир живет с коронавирусом уже год. Было смятение и непонимание, потом страх, сейчас - такое ощущение, что люди уже привыкли к нему, перестали бояться. В общественных местах уже не так строго требуют соблюдать масочный режим. Может, и сам вирус "привык" к людям? Стал обычной сезонной инфекцией?
Мелита Вуйнович: Начну с некоторых эпидданных. После снижения количества случаев COVID-19 в начале этого года в мире число новых случаев опять начало расти в последние шесть недель. Снижение смертности также обратилось вспять: за последние две недели было зарегистрировано небольшое увеличение числа смертей.
Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние новых вариантов инфекции, смягчения ограничений и неравномерного распределения вакцин. Хотя мы не можем предсказать, что может произойти в будущем, но важно учитывать, что снижение или возобновление заболеваемости не является естественным жизненным циклом эпидемии, а является результатом действий, предпринимаемых странами и людьми.
ВОЗ уделяет основное внимание снижению уровня передачи инфекции и его удерживанию на как можно более низких значениях. Это поможет предотвратить появление новых вариантов вируса, а также сократит количество госпитализаций в связи с COVID-19. Что еще более важно - необходимо вакцинировать как можно больше людей. Потенциальное воздействие вакцин, которое поможет нам положить конец этой пандемии, потребует времени и может быть реализовано только в том случае, если подавляющее большинство людей будут вакцинированы.
Почему в России заболеваемость падает, а в Европе растет?
Мелита Вуйнович: ВОЗ работает над тем, чтобы лучше понять это увеличение числа случаев передачи в Европе. Некоторые из причин, по-видимому, связаны с ослаблением мер общественного здравоохранения, совместным распространением различных вариантов вируса и поведением людей, ослабляющих свою бдительность и перестающих придерживаться базовых профилактических мер.
Посыл ВОЗ остается прежним. Базовые меры общественного здравоохранения остаются основой ответных мер на пандемию. Эпидемиология показывает, что ни одна страна не будет застрахована от последствий пандемии, пока не будут защищены все страны.
Можно выделить какие-то страны, где активнее всего идет вакцинация? Как вы оцениваете ход вакцинации в России?
Мелита Вуйнович: В консультации с государствами - членами и партнерами ACT-A (инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) ВОЗ разработала механизм справедливого распределения вакцин против COVID-19 - COVAX. Это стратегия быстрого сдерживания пандемии, спасения жизней, защиты систем здравоохранения и восстановления глобальной экономики, основанная на правозащитном принципе справедливости и эпидемиологических данных о пандемии. После подтверждения безопасности и эффективности вакцин и их разрешения на использование либо EUL/PQ ВОЗ (в рамках списка продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации), либо SRA (регуляторов оборота лекарственных средств) все страны, присоединившиеся к COVAX, должны получить дозы вакцин, пропорциональные размеру их населения, для иммунизации наиболее приоритетных групп, особенно тех, которые с наибольшей вероятностью погибнут или у кого тяжелое заболевание.
Первая программа массовой вакцинации началась в начале декабря 2020 года. На 19 марта 2021 года было введено 392 млн доз вакцин по всему миру. В целом кампании по вакцинации стартовали в 174 странах. Но количества производимых вакцин не хватает для нужд всех, поэтому ВОЗ призывает производителей помочь обеспечить достаточное производство вакцин, а страны, которые располагают вакцинами, - делиться ими с наиболее уязвимыми государствами.
Важно сохранять высокие темпы вакцинации, защитить уязвимые группы населения (пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями) и продолжать соблюдать профилактические меры. И, конечно же, важно бороться со скептицизмом в отношении вакцинации, предоставляя научно обоснованную информацию и факты. И мы будем рады взаимодействовать в совместных исследованиях и публикациях.
Насколько реальна угроза распространения птичьего гриппа, о чем ВОЗ предупредила Россия? Какие еще опасные вирусы могут угрожать человечеству?
Мелита Вуйнович: Текущая пандемия показала, что, несмотря на серьезные последствия вирусных эпидемий на человека и экономику, мир недостаточно хорошо подготовлен к возникающим вирусным вспышкам. Мировые тренды указывают на то, что новые микробные и вирусные угрозы будут продолжать появляться с возрастающей скоростью, обусловленной растущим населением, расширением туристических и торговых потоков, вторжением человека в дикую природу и среду обитания. Большинство новых вирусов носят зоонозный характер, то есть передаются между животными и людьми. Очень важно оперативно выявлять и анализировать новые вирусы, которые могут представлять глобальную угрозу и делиться этой информацией между странами и экспертным сообществом, чтобы предотвратить или снизить ущерб от возможных вспышек заболеваний.
Истории болезни россиян сохранят в единой базе
"Представьте себе: формируется система с колоссальным объемом больших данных, которые позволят лечащему врачу вне зависимости от его местонахождения оценивать состояние пациента и принимать решение по его дальнейшему лечению", - рассказал "Российской газете" руководитель Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Виталий Омельяновский.
Он пояснил, что это будет единое информационное пространство, в котором копятся медицинские сведения о пациенте из всех медицинских учреждений, как государственных, так и частных. Это данные о каждом обращении человека в медицинскую организацию, госпитализациях, операциях, результатах медицинских обследований. Информация будет доступна лечащему врачу и главным внештатным специалистам министерства здравоохранения, а в обезличенном виде ее смогут увидеть главные специалисты федеральных и региональных минздравов, в перспективе - сотрудники научных учреждений.
Все ВИМИС будут интегрированы с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Каждая из них позволит из собранных первичных сведений сформировать Единый регистр пациентов, в рамках которого можно создавать регистры пациентов любой сложности, отслеживать и оценивать маршрутизацию каждого отдельного пациента, и в целом медицинскую помощь по каждому заболеванию или группе заболеваний на уровне всей страны, проводить научные исследования.
"Этот проект может стать одним из наиболее амбициозных по масштабу цифровых проектов в области здравоохранения в мире", - говорит Омельяновский.
Поликлиникам закупят новое оборудование
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил важность модернизации первичного звена, подчеркнув, что за первичной медпомощью россияне обращаются ежегодно в общей сложности почти 1,5 млрд раз, а каждый отдельный житель в среднем около 10 раз. Она включает диагностику, лечение и маршрутизацию пациентов. Ее оказывают врачи в поликлиниках, фельдшеры сельских медпунктов, бригады "скорой помощи" и сотрудники приемных отделений больниц.
Ежегодно на медико-санитарную помощь выделяются средства в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". В 2020 году за счет них бережливые технологии внедрили 6 тысяч поликлиник, почти половина из которых - детские, а за 2019-2020 годы введено в эксплуатацию почти 1,4 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов в 71 российском регионе, приобретено и поставлено в медицинские организации 985 передвижных медицинских комплексов.
Прививать иностранцев в России пока не планируют
Между тем ряд туроператоров уже заявили об организации антиковидных туров. Пока они готовы возить только проживающих за границей россиян. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", - говорит генеральный директор онлайн-платформы бронирования путевок в Россию для иностранных туристов Cosmos Travel Андрей Сивицкий.
Средний чек на вакцинный туризм сегодня составляет от 700 до 3 тысяч евро и может включать тур на 21 день либо две поездки в Россию, поскольку прививка "Спутник V" делается дважды с интервалом в три недели. В Координирующем центре по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" отмечают, что успехи в борьбе с коронавирусом подстегнули развитие медицинского туризма в России в целом. По словам его руководителя Сабины Грин, в прошлом году спрос на лечение вырос в три раза, что хорошо видно по посещаемости портала russiamedtravel.ru.
Желающих попасть в российские клиники действительно прибавилось, но поток иностранных пациентов из-за введения карантинных мер сократился, отмечают в Российской ассоциации медицинского туризма. В 2020 году за медуслугами обратились более 2 млн иностранцев, это почти на один млн меньше, чем в 2019 году. По данным минздрава, общий доход от экспорта медуслуг составил более 200 млн долл., а средний чек на одного пролеченного в России иностранца - около 170 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился в полтора раза. Из-за приостановки оказания плановой медпомощи в период сложной эпидемической ситуации с коронавирусом гораздо реже оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь.
Это подтверждают и в Пироговском центре, куда приезжают пациенты почти со всего мира на трансплантацию стволовых клеток при рассеянном склерозе. По словам гематолога Дениса Федоренко в 2020 году отделение не работало в течение трех месяцев, а у граждан из других государств были проблемы с авиаперелетами, которые из-за пандемии были приостановлены. "Если в 2019 году у нас пролечились более двухсот иностранцев, то в 2020-м - почти в три раза меньше", - говорит он.
В этом году в клинику по-прежнему не могут попасть пациенты из Австралии, Новой Зеландии, США, Франции и Италии, а вот граждане из Норвегии, Великобритании, Германии и Швейцарии уже снова в числе пациентов Пироговского центра.
К концу года объем экспорта медицинских услуг может превысить 350 млн долларов, заработанные медорганизациями средства пойдут на закупку нового оборудования и ремонт. До 2024 года минздрав должен отчитаться о лечении медтуристов на один млрд долларов, следует из федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" нацпроекта "Здравоохранение".
Рынок ядерной медицины подходит к 20 млрд рублей
По прогнозам аналитиков Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, мировой объем рынка ядерной медицины сегодня составляет 24 млрд долл., а к 2030 году должен вырасти до 43 млрд. В нем традиционно выделяют два сегмента. Рынок радионуклидной диагностики в среднем в год увеличивается на 7%, а радионуклидной терапии - на 28%.
Лидером в ядерной медицине по-прежнему остаются США. Также в числе значимых поставщиков Япония, Германия, Швейцария, Италия, Бельгия. Испания, Франция, Турция. Россия занимает сейчас около 5% мирового рынка ядерной медицины и пока играет заметную роль лишь в поставках некоторых видов изотопного сырья. Для выхода страны на лидирующие позиции необходимы прорывные научные исследования, новое современное оборудование, подготовка научных кадров, отмечают в минпромторге. В ведомстве также подчеркнули, что отечественная ядерная медицина стремительно развивается, большинство производителей оборудования для нее входят в контур управления "Росатома", который к 2030 году планирует занять десятую часть мирового рынка ядерной медицины. Российское высокотехнологичное оборудование для ядерной медицины покупают Узбекистан, Таиланд, Беларусь, Казахстан, ведутся переговоры об экспорте оборудования в Турцию.
Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова выводит на рынок импортозамещающий радиотерапевтический комплекс на основе линейного ускорителя электронов с энергией 6 МэВ для высокоточной лучевой терапии злокачественных опухолей, сообщили в минпромторге. НИИ технической физики и автоматизации реализует проект по локализации производства линейных ускорителей компании Elekta, модернизирует аппарат для брахитерапии второго поколения и запускает производство собственных линейных ускорителей электронов для ядерно-лучевой терапии онкологических заболеваний. В 2022 году институт выведет на рынок первый полностью отечественный линейный ускоритель для лучевой терапии "Оникс", а также аппарат для брахитерапии второго поколения "Брахиум". В течение нескольких лет планируется достигнуть технологической независимости в этом направлении, подчеркнули в минпромторге.
Госкомпании при поддержке ведомства также реализуют проекты по импортозамещению основных компонентов компьютерных томографов и создают технологии и производственные линии изготовления элементной базы для рентгеновского диагностического оборудования.
Между тем в институте имени Блохина отмечают, что в России стали лучше выявлять онкологические заболевания, увеличивается средняя продолжительность жизни онкопациентов, у большего числа отмечается длительная ремиссия или полное излечение. Сейчас в стране на учете по онкологическому заболеванию состоит чуть меньше 4 млн человек.