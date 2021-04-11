Как российская медицина открывает для себя новые рынки и новые технологии

Мелита Вуйнович: Некоторые недавно выявленные варианты коронавируса могут иметь повышенную передачу. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кампании по вакцинации стартовали в 174 странах

Пандемия коронавируса показала, что мир недостаточно хорошо подготовлен к возникающим вирусным вспышкам. И это сильно настораживает, так как такие угрозы, как COVID-19, в будущем будут только нарастать, полагает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Об этом и других итогах пандемии она рассказала в интервью "Российской газете".

Как добиться иммунитета к вирусу, если он уже начал мутировать? У нас же нет иммунитета к гриппу, так как практически каждый год выявляется новый штамм.

Мелита Вуйнович: Вирусы гриппа постоянно меняются, и иммунная защита человека от вакцинации против гриппа со временем снижается, отсюда и необходимость ежегодных прививок для оптимальной защиты. COVID-19 не является вирусом гриппа. Мы еще недостаточно знаем об эффективности вакцин против COVID-19, чтобы утверждать, как часто человеку нужно будет вакцинироваться, чтобы оставаться защищенным. Пока еще недостаточно знаний, чтобы ответить на этот вопрос.

Что ВОЗ уже известно о мутациях коронавируса? У всех на слуху британский штамм. Но чем он отличается от исходного и более ли опасен?

Мелита Вуйнович: Риск повторного занесения вируса и возобновления инфекции - в том числе с учетом циркулирующих вариантов вируса - будет сохраняться в каждой стране. Его необходимо будет постоянно контролировать с помощью строгих мер общественного здравоохранения, поскольку вирус циркулирует между странами и внутри них.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами. Вероятно, что сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза случаев между странами в результате международных поездок, включая случаи новых вариантов. Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность.

Информация о новых вариантах быстро обновляется. Любые меры, введенные для ограничения их распространения, должны быть привязаны ко времени и постоянно пересматриваться.

Мир живет с коронавирусом уже год. Было смятение и непонимание, потом страх, сейчас - такое ощущение, что люди уже привыкли к нему, перестали бояться. В общественных местах уже не так строго требуют соблюдать масочный режим. Может, и сам вирус "привык" к людям? Стал обычной сезонной инфекцией?

Мелита Вуйнович: Начну с некоторых эпидданных. После снижения количества случаев COVID-19 в начале этого года в мире число новых случаев опять начало расти в последние шесть недель. Снижение смертности также обратилось вспять: за последние две недели было зарегистрировано небольшое увеличение числа смертей.

Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние новых вариантов инфекции, смягчения ограничений и неравномерного распределения вакцин. Хотя мы не можем предсказать, что может произойти в будущем, но важно учитывать, что снижение или возобновление заболеваемости не является естественным жизненным циклом эпидемии, а является результатом действий, предпринимаемых странами и людьми.

ВОЗ уделяет основное внимание снижению уровня передачи инфекции и его удерживанию на как можно более низких значениях. Это поможет предотвратить появление новых вариантов вируса, а также сократит количество госпитализаций в связи с COVID-19. Что еще более важно - необходимо вакцинировать как можно больше людей. Потенциальное воздействие вакцин, которое поможет нам положить конец этой пандемии, потребует времени и может быть реализовано только в том случае, если подавляющее большинство людей будут вакцинированы.

Почему в России заболеваемость падает, а в Европе растет?

Мелита Вуйнович: ВОЗ работает над тем, чтобы лучше понять это увеличение числа случаев передачи в Европе. Некоторые из причин, по-видимому, связаны с ослаблением мер общественного здравоохранения, совместным распространением различных вариантов вируса и поведением людей, ослабляющих свою бдительность и перестающих придерживаться базовых профилактических мер.

Посыл ВОЗ остается прежним. Базовые меры общественного здравоохранения остаются основой ответных мер на пандемию. Эпидемиология показывает, что ни одна страна не будет застрахована от последствий пандемии, пока не будут защищены все страны.

Можно выделить какие-то страны, где активнее всего идет вакцинация? Как вы оцениваете ход вакцинации в России?

Мелита Вуйнович: В консультации с государствами - членами и партнерами ACT-A (инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) ВОЗ разработала механизм справедливого распределения вакцин против COVID-19 - COVAX. Это стратегия быстрого сдерживания пандемии, спасения жизней, защиты систем здравоохранения и восстановления глобальной экономики, основанная на правозащитном принципе справедливости и эпидемиологических данных о пандемии. После подтверждения безопасности и эффективности вакцин и их разрешения на использование либо EUL/PQ ВОЗ (в рамках списка продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации), либо SRA (регуляторов оборота лекарственных средств) все страны, присоединившиеся к COVAX, должны получить дозы вакцин, пропорциональные размеру их населения, для иммунизации наиболее приоритетных групп, особенно тех, которые с наибольшей вероятностью погибнут или у кого тяжелое заболевание.

Первая программа массовой вакцинации началась в начале декабря 2020 года. На 19 марта 2021 года было введено 392 млн доз вакцин по всему миру. В целом кампании по вакцинации стартовали в 174 странах. Но количества производимых вакцин не хватает для нужд всех, поэтому ВОЗ призывает производителей помочь обеспечить достаточное производство вакцин, а страны, которые располагают вакцинами, - делиться ими с наиболее уязвимыми государствами.

Сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза случаев между странами в результате международных поездок, включая случаи новых вариантов

Важно сохранять высокие темпы вакцинации, защитить уязвимые группы населения (пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями) и продолжать соблюдать профилактические меры. И, конечно же, важно бороться со скептицизмом в отношении вакцинации, предоставляя научно обоснованную информацию и факты. И мы будем рады взаимодействовать в совместных исследованиях и публикациях.

Насколько реальна угроза распространения птичьего гриппа, о чем ВОЗ предупредила Россия? Какие еще опасные вирусы могут угрожать человечеству?

Мелита Вуйнович: Текущая пандемия показала, что, несмотря на серьезные последствия вирусных эпидемий на человека и экономику, мир недостаточно хорошо подготовлен к возникающим вирусным вспышкам. Мировые тренды указывают на то, что новые микробные и вирусные угрозы будут продолжать появляться с возрастающей скоростью, обусловленной растущим населением, расширением туристических и торговых потоков, вторжением человека в дикую природу и среду обитания. Большинство новых вирусов носят зоонозный характер, то есть передаются между животными и людьми. Очень важно оперативно выявлять и анализировать новые вирусы, которые могут представлять глобальную угрозу и делиться этой информацией между странами и экспертным сообществом, чтобы предотвратить или снизить ущерб от возможных вспышек заболеваний.