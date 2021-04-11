"Краснодар" проиграл в первом матче при Гончаренко

Новости

Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса 17:12
В Киеве трех богатырей объявили "украинцами" 16:29
В Москве обокрали храм 16:16
В Алтайском крае возбудили дело после смерти 12-летней девочки 16:08
Прокуратура Египта обнародовала причину столкновения двух поездов 15:43
В Минске вспоминают жертв теракта 10-летней давности 15:36
Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной 14:16
В Британии полицейских уволили за превышение скорости на изъятом авто 14:12
Путин проведет заседание президиума Госсовета 14:07
Виртуоз Иван Бессонов даст необычный концерт в Планетарии 13:48
Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания 13:47
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тела погибшей россиянки 13:26
СК проверит историю с наследством Людмилы Лядовой 13:24
Посольство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции 13:11
Минюст создаст единый реестр адвокатов 13:00
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ 12:54
В московском метро закроют часть "салатовой" ветки 11:59
На Урале протестировали историческую военную технику к Параду Победы 11:54
Пилота ВВС США с нашивкой ВКС России назвали "предателем" 11:42
Команда Власова недовольна решением судей в бою за титул чемпиона мира 11:16
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1388 пациентов 11:07
Более миллиона вызовов приняла "Система-112" за первый квартал 2021 года 10:15
Токио вводит новые ограничения к Олимпиаде 10:03
Гинцбург усомнился в прогнозах новой волны COVID-19 в середине апреля 09:55
Собянин: Вторая волна реновации в Москве "будет круче и больше" 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
11.04.2021 16:00
Рубрика: Спорт

"Краснодар" проиграл в первом матче при Гончаренко

Текст: Артур Нанян
В матче 25-го тура чемпионата России "Краснодар" проиграл на выезде тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1. Это была первая встреча для "быков" при Викторе Гончаренко.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Гончаренко пришел вместо Мурада Мусаева, покинувшего краснодарцев после крупного домашнего поражения от "Ахмата" (0:5) на прошлых выходных. О назначении белорусского специалиста было объявлено спустя всего пару суток после ухода Мусаева.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Игрокам "Арсенала" грозит дисквалификация за атаку на тренеров ЦСКА

Разумеется, времени на то, чтобы привнести какие-то свои идеи у Гончаренко не было. Тем не менее, южанам противостояла команда, испытывающая серьезные проблемы. "Арсенал" борется за выживание, а на неделе со скандалом вылетел из Кубка страны в четвертьфинале, уступив дома ЦСКА (1:2). После встречи игроки туляков Гурам Аджоев-младший и Гия Григолава вступили в перепалку с тренерами армейцев и пообещали "проломить им головы". Теперь футболистов может ждать длительная дисквалификация.

Что касается сегодняшнего матча, то победу в нем "Арсеналу" принес точный удар Горана Чаушича на 62-й минуте. Борьбы в игре было много, чему доказательство - пять желтых карточек, четыре из которых были показаны футболистам "Краснодара": Маркусу Бергу, Реми Кабелла, Тонни де Вильене и Вандерсону.

Проиграв в Туле, краснодарцы остались на десятом месте в турнирной таблице РПЛ с 34 набранными очками. В свою очередь "Арсенал" поднялся сразу на две позиции и занимает теперь 13-ю строчку с 20-ю очками.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Тула) Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова
За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах
Собянин: Вторая волна реновации в Москве "будет круче и больше"
В крови хоккеиста Емелина обнаружили следы наркотиков
Виктор Ганчаренко назначен главным тренером "Краснодара"