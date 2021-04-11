"Краснодар" проиграл в первом матче при Гончаренко

В матче 25-го тура чемпионата России "Краснодар" проиграл на выезде тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1. Это была первая встреча для "быков" при Викторе Гончаренко.

Гончаренко пришел вместо Мурада Мусаева, покинувшего краснодарцев после крупного домашнего поражения от "Ахмата" (0:5) на прошлых выходных. О назначении белорусского специалиста было объявлено спустя всего пару суток после ухода Мусаева.

Разумеется, времени на то, чтобы привнести какие-то свои идеи у Гончаренко не было. Тем не менее, южанам противостояла команда, испытывающая серьезные проблемы. "Арсенал" борется за выживание, а на неделе со скандалом вылетел из Кубка страны в четвертьфинале, уступив дома ЦСКА (1:2). После встречи игроки туляков Гурам Аджоев-младший и Гия Григолава вступили в перепалку с тренерами армейцев и пообещали "проломить им головы". Теперь футболистов может ждать длительная дисквалификация.

Что касается сегодняшнего матча, то победу в нем "Арсеналу" принес точный удар Горана Чаушича на 62-й минуте. Борьбы в игре было много, чему доказательство - пять желтых карточек, четыре из которых были показаны футболистам "Краснодара": Маркусу Бергу, Реми Кабелла, Тонни де Вильене и Вандерсону.

Проиграв в Туле, краснодарцы остались на десятом месте в турнирной таблице РПЛ с 34 набранными очками. В свою очередь "Арсенал" поднялся сразу на две позиции и занимает теперь 13-ю строчку с 20-ю очками.