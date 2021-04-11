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11.04.2021 18:50
Рубрика: Власть

Брат в ударе

КС РФ предписал изменить закон о домашнем насилии
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
Конституционный суд РФ обнаружил лишнее слово в статье 116.1 УК РФ и предписал федеральному законодателю исправить эту ошибку. Иначе получается, что действующая редакция правовой нормы фактически предоставляет преимущества лицам, систематически избивающим близких.

О том, насколько правильно декриминализовать статью УК РФ "Побои", дискуссия в обществе велась долго и довольно жарко. Но вот судьба Людмилы Саковой из Оренбургской области говорит не в пользу такого решения. Женщину и ее сына систематически избивает ее брат Геннадий, с которым она живет в одном доме. Многочисленные обращения в полицию часто заканчиваются по негласной формулировке "дела семейные - сами разберетесь", хотя при официальных осмотрах фиксируют ссадины, кровоподтеки на лице, частично вырванные волосы. Людмиле все же удалось добиться для мучителя сначала административной, а потом и уголовной ответственности. Однако суд ограничился назначением исправительных работ - и в жизни сестры и брата ничего не изменилось. А новое обращение в полицию и суд привело опять-таки лишь к "административке". Потому что статья 116.1 предусматривает уголовную ответственность только за "нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию".

Фото: Gettyimages
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- Невозможность привлечения к уголовной ответственности лица, имеющего неснятую или непогашенную судимость по статье 116.1 УК РФ за эпизод побоев, нарушает статью 52 Конституции РФ, в соответствии с которой права потерпевших от преступлений охраняются законом, а государство обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба, - указано в заявлении Людмилы Саковой в КС.

В деле Людмилы Саковой формализм местного суда поражает: Геннадий избежал уголовной ответственности, "поскольку к моменту совершения побоев 16 октября 2019 года он еще не был привлечен к административной ответственности за нанесение побоев, учиненное 5 октября 2019 года".

Изучив обстоятельства дела, КС подчеркнул, что в соответствии с положениями Конституции РФ, национального законодательства и международными конвенциями "государство обязано предусмотреть меры предупреждения общественно опасных деяний, посягающих на неприкосновенность личности". Однако в случае со статьей 116.1 УК РФ излишняя конкретизация ее положений привела к правовому перекосу.

- Повторное совершение запрещенного законом деяния, тождественного или подобного (однородного) по объективным признакам, в том числе побоев, говорит не о меньшей, но, напротив, о повышенной степени его общественной опасности, а если оно совершено лицом, имеющим судимость, - еще и о недостаточности использованных уголовно-правовых средств для предотвращения рецидива, - указал КС РФ. Статья 116.1 УК РФ признана не соответствующей Конституции РФ, поскольку она "ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию".

Повторное совершение запрещенного деяния говорит о повышенной степени его опасности

Федеральному законодателю предписано устранить это несоответствие. Однако решение по делу Людмилы Саковой не пересмотрят. Ее брата тоже защищает Конституция РФ: статья 54 запрещает обратное действие законов, устанавливающих или отягчающих ответственность. Однако женщина имеет право на компенсацию от государства в целях возмещения вреда, "причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти". Возможно, эти деньги помогут ей и ее сыну сменить жилье и начать новую жизнь.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Конституционный суд

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