"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче РПЛ

В центральной встрече 25-го тура чемпионата России "Локомотив" принимал "Спартак". Хозяева выиграли со счетом 2:0.

Противостояние этих двух клубов - знаковое для нашего футбола. Было время, когда они между собой вели борьбу за чемпионство. Сейчас, разумеется, есть и другие кандидаты на золото, и даже более успешные, но тем не менее: почти всегда игры "Локомотива" со "Спартаком" становятся украшением тура и его главным событием.

К очередному дерби команды подошли в отличной форме: "железнодорожники" одержали пять побед подряд после возобновления сезона и поднялись на третье место. Не сильно отставали от "красно-зеленых" спартаковцы: подопечные Доменико Тедеско выиграли в последних четырех встречах и бросились в погоню за "Зенитом". "Обе команды сейчас в хорошем состоянии. Исходя из опыта могу сказать, что в дерби выигрывает тот, у кого больше желания, концентрации и меньше ошибок. Сегодня очень важна дисциплина. Я ожидаю трудный матч, но уверен: мы способны показать наши лучшие качества", - отметил перед встречей в эфире "Матч ТВ" рулевой "Локомотива" Марко Николич.

Первый прошел полностью под диктовку хозяев. На 22-й минуте Франсуа Камано открыл счет, а ассистировал ему набравший в последнее время отличную форму Федор Смолов. Прямо перед перерывом "Спартак" остался в меньшинстве: Айртон грубо сфолил на Рифате Жемалетдинове и получил красную карточку. Смолов вызвался бить со штрафного и удвоил преимущество "Локомотива" - 2:0.

Во второй половине "Спартак" чуть активизировался и даже создал несколько моментов у ворот хозяев. "Красно-белые" могли рассчитывать на пенальти, но рефери Кирилл Левников посмотрел VAR и не заметил игры рукой у защитника "Локомотива" Пабло после удара Виктора Мозеса. Хороший шанс сократить отставание в счете был у Джордана Ларссона, но швед, выйдя один на один с Гилерме, не сумел забить. Как итог - 2:0.

Благодаря победе "Локомотив" приблизился к "Спартаку", идущему на втором месте, на расстоянии в одно очко - 46 против 47. Лидирует же "Зенит" (54 очка), обыгравший сегодня на выезде "Сочи" со счетом 2:1 благодаря дублю Сердара Азмуна.