Максим Власов проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO

Россиянин Максим Власов раздельным решением судей (114-114, 113-115, 112-115) уступил американцу Джо Смиту-младшему в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), проходившем в городе Талса, штат Оклахома, США.

34-летний Максим Власов начал выступать в профессионалах в далеком 2005 году. С тех пор он провел 48 поединков (45 побед побед из них 24 нокаутом при трех поражениях), причем побывал в четырех весах, но титульный бой получил только совсем недавно, вернувшись в полутяжи. Поединок со Смитом-младшим должен был состояться в феврале этого года, но был перенесен из-за коронавируса у россиянина. Таким образом, в последний раз Власов выходил на ринг только в ноябре 2019-го, когда победил по очкам Эммануэля Марти.

В бою с 31-летним Джо Смитом-младшим букмекеры не считали россиянина фаворитом. В послужном списке к моменту встречи с Власовым значились 26 побед при трех поражениях в 29 боях. Хотя сам Максим назвал своего противника "простым и предсказуемым". А еще признавался, что, возможно, это был его последний шанс взял титул, ведь "уже накоплена усталость".

Оба боксера рванули в бой без разведки на огромных скоростях, что стало даже неожиданностью. Уже в первом раунде Власов рассек бровь противнику, а у Смита во второй трехминутке прошел мощный удар в голову. Джо при этом не чурался грязных ударов по затылку сопернику, а рефери поединка, увы, не всегда на эти моменты обращал внимания. И такая картина в бою повторялась не раз. К пятому раунду темп немного упал, но Власов, начинавший боксировать вторым номером, стал больше давить. Только к восьмому раунду бой пошел на той скорости, которую предсказывали специалисты.

Девятый, десятый раунды прошли с преимуществом Власова, а в 11-м Смит пошел вперед. Причем под самый занавес американец снова ударил Максима по затылку, и россиянин привстал на колено. В углу нашего боксера предлагали ему взять пятиминутную паузу, но Власов от этой идеи отказался.

Увы, убедить судей в своем превосходстве Максим так и не смог. А победить американца по очкам на его территории, как и предсказывалось, оказалось невозможно. Один из рефери посчитал бой ничейным, а два других отдали минимальное преимущество Смиту, который теперь новый чемпион мира по версии WBO.