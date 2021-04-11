Теперь родители смогут более гибко управлять средствами материнского капитала. С 11 апреля вступил в силу новый порядок отзыва и перенаправления средств.

Чаще всего российские семьи тратят маткапитал на улучшение жилищных условий. Но случается, что мать сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их, чтобы использовать иначе. Однако планы меняются, и деньги так и оказываются не потраченными. В итоге они "зависают" на счете в Пенсионном фонде.

Теперь у женщин есть возможность снова инвестировать маткапитал. В течение полугода со дня возврата на счет в ПФР матери нужно решить, на что эти деньги потратить, написав заявление об этом. Если за полгода она ничего не решила, можно еще подумать, написав заявление в ПФР. Такая возможность дается только раз: если женщина не написала заявление в ПФР, маткапитал снова пойдет на накопительную пенсию.