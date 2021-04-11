Новости

"Спартак" подаст апелляцию на судейство матча с "Локомотивом" 21:55
СМИ: Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19 21:51
Церковь будет помогать бездомным вместе с Минздравом 21:45
Киргизию вернули к президентской форме правления 21:35
Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Локомотива" 21:29
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 22 человека 20:37
Введут ли с 1 июня новый штраф за шины не по сезону 20:37
"Спартак" в меньшинстве проигрывает после первого тайма "Локомотиву" 19:58
Болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили драку в начале матча 19:53
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Спартака" на матч РПЛ 18:37
У берегов Владивостока заметили белух из "китовой тюрьмы" 18:10
Боевик "Мортал Комбат" возглавил российский прокат в выходные 18:09
Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса 17:12
В Киеве трех богатырей объявили "украинцами" 16:29
В Москве обокрали храм 16:16
В Алтайском крае возбудили дело после смерти 12-летней девочки 16:08
Прокуратура Египта обнародовала причину столкновения двух поездов 15:43
В Минске вспоминают жертв теракта 10-летней давности 15:36
В День космонавтики пройдет благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow 14:20
Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной 14:16
В Британии полицейских уволили за превышение скорости на изъятом авто 14:12
Путин проведет заседание президиума Госсовета 14:07
Виртуоз Иван Бессонов даст необычный концерт в Планетарии 13:48
Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания 13:47
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тела погибшей россиянки 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
11.04.2021 20:45
Рубрика: Экономика

Чтобы деньги работали

Маткапитал можно перенаправить на пенсию
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
Теперь родители смогут более гибко управлять средствами материнского капитала. С 11 апреля вступил в силу новый порядок отзыва и перенаправления средств.

Чаще всего российские семьи тратят маткапитал на улучшение жилищных условий. Но случается, что мать сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их, чтобы использовать иначе. Однако планы меняются, и деньги так и оказываются не потраченными. В итоге они "зависают" на счете в Пенсионном фонде.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Эксперты разъяснили, кто может выйти на пенсию раньше срока

Теперь у женщин есть возможность снова инвестировать маткапитал. В течение полугода со дня возврата на счет в ПФР матери нужно решить, на что эти деньги потратить, написав заявление об этом. Если за полгода она ничего не решила, можно еще подумать, написав заявление в ПФР. Такая возможность дается только раз: если женщина не написала заявление в ПФР, маткапитал снова пойдет на накопительную пенсию.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В России изменились правила использования маткапитала
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова
За сутки в России подтверждено 8702 случая COVID-19 в 84 регионах
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента