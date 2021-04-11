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11.04.2021 11:14
Рубрика: В мире

Меркель проведет единый план по борьбе с пандемией через бундестаг

Текст: Екатерина Забродина
У регионов Германии больше не будет права самостоятельно определять карантинные меры в борьбе с пандемией коронавируса. Как пишут немецкие СМИ, канцлер Меркель "стремится ввести более централизованную политику" для всех федеральных земель, до сих пор имевших относительную свободу маневра в отношении карантина. Всякий раз журналистам приходилось давать раскладку по каждой из этих 16 земель, которые устанавливали свои нюансы насчет того, что можно и чего нельзя. Но теперь правительство ФРГ подготовило проект поправок к Закону о защите от инфекций, которые устанавливают единый план действий на случай, если семидневный коэффициент заражений на сто тысяч жителей в том или ином округе или городе превышает отметку 100. Местным властям придется подчиниться этим требованиям. После утверждения документа на заседании кабмина на следующей неделе он поступит на рассмотрение в бундестаг и бундесрат - нижнюю и верхнюю палаты парламента ФРГ. Пока же Меркель отменила традиционное совещание с премьерами земель, которое было намечено на понедельник, 12 апреля.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Проект закона оказался в распоряжении Spiegel online. Механизм, который предлагает правительство, трудно назвать полностью прозрачным. Коэффициент заражения высчитывается за неделю, но при этом предусмотрены и более краткосрочные ориентиры. Итак, если этот показатель превышает 100 три дня подряд, местные власти обязаны включить "экстренное торможение" и ужесточить карантинные меры. Но если следующие три дня цифра опускается ниже критической отметки, то можно все отыграть назад.

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Итак, что конкретно предусматривает план Меркель в случае роста числа заболевших? С 21:00 до 05:00 вводится комендантский час. Рестораны, кафе и столовые закрываются, разрешена лишь продажа еды и напитков навынос. Также перестают работать бассейны, фитнес-центры, парки развлечений, клубы, зоопарки, театры, оперы, киноцентры и музеи. Принимать посетителей могут только продуктовые магазины, аптеки и автозаправки. Все остальные торговые точки закрываются. Члены одной семьи, живущие вместе, имеют право встречаться максимум с одним человеком "из другого домохозяйства". Максимальное число участников таких встреч - пять человек, не считая детей. Работодатели должны по возможности обеспечить переход сотрудников на удаленку. Любые спортивные мероприятия на любительском уровне запрещены, только если граждане не тренируются в одиночку или с соседями по квартире. Профессиональные игры проводятся без зрителей. Там, где коэффициент заражения переходит за 200, автоматически закрываются школы и университеты. Привести ребенка в класс можно лишь при предъявлении справки об отрицательном тесте на ковид, который считается действительным в течение 36 часов. То есть фактически пересдавать его придется каждый день. Издание отмечает, что закон не нацелен на запрет демонстраций и религиозных собраний, однако власти оставляют за собой право отменить любое массовое мероприятие.

Инициатива партии Меркель уже встретила сопротивление некоторых региональных лидеров и оппозиции. Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер раскритиковал законопроект: "Предусмотренный строгий комендантский час в конечном счете непропорционален. Например, вечерняя прогулка вакцинированной пары явно не несет угрозу заражения. С точки зрения конституционности это положение очень уязвимо". По мнению господина Линднера, ориентация на семидневный показатель инфицирования неверна, поскольку он не всегда адекватно отражает ситуацию на местах. Еще более жестко выступил премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (что примечательно - член Социал-демократической партии, которая входит в правящую коалицию на федеральном уровне). Он дал понять, что оценивает ситуацию с пандемией иначе, чем Меркель, - по крайней мере, для своего региона. В интервью телеканалу ZDF политик заявил, что не признает экспоненциального роста инфекций. "Я с большой тревогой наблюдаю, как у нас бросаются терминами, но на самом деле никто толком не понимает, что они означают. Это неправильно", - признал Вайль. По его словам, Нижняя Саксония не готова разделить бремя очередного временного ужесточения локдауна вместе со всей страной.

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