Между Россией и Беларусью пойдет еще несколько поездов

Беларусь расширяет железнодорожное сообщение с Россией. С 13 апреля для граждан двух стран начнут ходить еще несколько поездов.

Регулярное сообщение между Россией и Беларусью возобновилось с 8 февраля. Тогда пошли поезда по маршруту Минск - Москва - Минск, а также по маршруту Москва - Калининград и Калининград - Санкт-Петербург с остановкой в Минске. В конце февраля Белорусская железная дорога (БЖД) предложила сделать поезда Минск - Москва ежедневными и возобновить движение до Санкт-Петербурга и Адлера.

Теперь с 13 апреля ежедневно будет ходить также фирменный поезд "Беларусь" N 2/1 Минск - Москва.

Также с этой даты возобновится ежедневное движение поезда N 52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург. Из Бреста поезд будет отправляться в 14.30, а прибывать в Санкт-Петербург в 7.55. Обратно из Санкт-Петербурга поезд пойдет в 18.23 и прибудет в Брест в 11.56.

Кроме того, с 13 апреля начнет курсировать поезд N 4/3 Москва - Брест. Состав будет ходить через день.

С 27 апреля пойдет поезд N 302/301 Минск/Гомель - Адлер. В первый рейс из Минска он отправится 27 апреля в 12.20 (из Гомеля - в 17.40) и прибудет в Адлер 29 апреля в 12.32. Поезд будет курсировать раз в четверо суток.

Проезд этими поездами предусмотрен только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, уточнили в БЖД.