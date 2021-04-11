Минюст создаст единый реестр адвокатов

В России может появиться единый реестр адвокатов. Над проектом работает Министерство юстиции России.

Новость прозвучала в ходе панельной сессии "Национальная юрисдикция и цифровые технологии: новые горизонты", организованной Ассоциацией юристов России в рамках VIII Московского юридического форума в МГЮА.

Как пояснила советник Федеральной палаты адвокатов России Елена Авакян, сегодня мы имеем реестр, распределенный по стране. "У нас в каждом субъекте федерации свой реестр адвокатов, подчеркнула она. - Что, в общем, странно, потому что даже в сопредельных странах мы видим государственные реестры адвокатов с фотографиями, специализациями, контактными данными и каждый, кто обращается к адвокату, может проверить, кто есть кто на этом рынке".

По ее словам, сейчас Министерство юстиции России создает единое реестровое пространство, и, скорее всего, в ближайший год можно будет увидеть единый государственный реестр.

"Мы выступаем за все вещи, которые связаны с использованием технологий, искусственного интеллекта. Мы, юристы, за развитие этих направлений в нашей сфере. Но стоит понимать, что при этом появляется ряд этических и юридических аспектов. Но самое главное, что за любой технологией всегда стоит человек", - отметил сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин.