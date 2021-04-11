Мир отмечает международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Интернациональное восстание в концлагере Бухенвальд вспыхнуло 11 апреля 1945 года. Его поддержали союзные войска Второго фронта в составе США и Великобритании. С тех пор дата во всем мире отмечается как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Однако первый концлагерь был освобожден от нацистов 3 июля 1944 года. Тогда Красная Армия СССР спасла от смерти заключенных лагеря смерти Майданек возле Люблина (Польша). Но мир еще не знал о системе гитлеровских концлагерей, через которые за годы Второй мировой войны прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов - граждане СССР. Около 12 миллионов узников, среди которых примерно 2 миллиона детей, погибли в них. Нюрнбергский трибунал признал создание концлагерей не только военным преступлением, но и преступлением против человечества.

- Тогда и была установлена дата 11 апреля в честь освобождения Бухенвальда, - говорит заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк, - а мы своей задачей видим то, чтобы помнить о всех лагерях смерти и их освободителях. Ведь пока мир чаще знает имена палачей, но забывает или не освободителей, хотя люди стояли перед выбором - победить или стать жертвами геноцида, в лучшем случае - жертвами террора в составе колонии, если им дадут выжить.

Об этом рассказывают книга-сборник РВИО "Майданек" и монография-фотоальбом Георгия Шепелева "Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта". В основу сборника "Майданек" легли ранее засекреченные документы архивов СССР и Германии. В сборник Шепелева вошли неизвестные ранее частные фотографии, сделанные оккупантами на территории Советского Союза.

- Мир забывает о концлагерях, появляются разговоры о том, что это были "просто трудовые лагеря, чтобы спасти людей от голода", - говорит преподаватель Национального института восточных языков и цивилизаций (Париж) Георгий Шепелев. - Поэтому задача и смысл около 5000 фотографий книги - донести фото и образы как факт. Они сегодня обладают большей достоверностью, чем слова и рассказы. Трудно трактовать фотосвидетельства. Например, как на фоне расстрелянного партизана фотографируются веселые "освободители", как жгут села, как гонят на работы заключенных концлагерей, как ведут в "рабочие зоны" - на казнь.

С ним согласен старший научный сотрудник МГУ Михаил Эдельштейн. Он заметил, что даже в истории концлагерей Собибор и Бухенвальд, о которых сняты фильмы и написаны книги, много "белых пятен" и они на карте памяти множатся. Одна из причин - разрывы в исторических знаниях ученых и обывателей. "Массовое сознание мифологично, - говорит Михаил Эдельштейн, - мы обязаны его наполнять фактами и логикой, цепочка которых учит думать и сопоставлять".

В ряду будущих книг, которые РВИО намерено издать о "фабриках смерти" - свидетельства о концлагерях, которые почти забыты - Треблинка, где по разным данным, погибли от 700 до 800 тысяч человек и Белжец (оба - Польша), где замучены и умерли от 500 до 600 тысяч жертв из разных стран.