Необходимо принять дополнительные меры, чтобы новая волна коронавируса, зафиксированная в Европе и ряде других стран, не пришла в Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это актуально с приближением майских праздников, когда граждане могут отправиться за границу.

- Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса, и сейчас специалисты проверяют действие наших вакцин против новых штаммов, - сказал глава правительства на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19.

В России зарегистрировано три вакцины против инфекции, две выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы, а третья готовится к вводу в гражданский оборот. Производство постепенно увеличивается. "Введено в оборот достаточно большое количество вакцин, и каждая из них доказала свою эффективность. Помогает сохранить здоровье, защитить от тяжелых последствий каждая зарегистрированная российская вакцина", - подчеркнул Мишустин. Важно, что отечественные препараты доступны - цены на них были перерегистрированы, и теперь, напомнил он, не превышают 860 рублей за комплект для двукратной вакцинации.

Российские вакцины все шире признаются и в остальном мире. "Спутник V" у себя зарегистрировали уже 60 государств. "В то время как некоторые страны приостанавливают применение одного из европейских препаратов", - заметил премьер.

В России повсеместно продолжается вакцинация населения против COVID-19. Работают почти пять тысяч пунктов, где можно бесплатно сделать прививку. Каждый день на вакцинацию через портал госуслуг записываются более 15 тысяч человек. "При этом не должно быть случаев, когда человек записался и, придя в поликлинику, получил отказ, потому что нет вакцины. Это нужно исключить и наладить работу так, чтобы все сроки соблюдались и граждане могли планировать свое время", - заявил председатель правительства.

Он призвал министерство здравоохранения, врачей и экспертов доносить до населения преимущества вакцинации. "Крайне важно, чтобы люди знали о тех возможностях, которые у них есть, как действуют вакцины, и конечно, надо разъяснять, почему прививка необходима", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Особое внимание необходимо уделить старшему поколению. Сейчас менее половины всех вакцинированных - это те, кому за 60 лет. "Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан, - указал премьер-министр. - В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пунктов вакцинации, до поликлиник, и весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным".

Главам регионов дано указание организовать выезд специалистов к людям старшего поколения и инвалидам, чтобы они могли получить вакцину от коронавируса, или же доставлять людей до пунктов вакцинации. "Нельзя бросать пожилых людей. Они крайне уязвимы перед инфекцией", - подчеркнул Мишустин.

Между тем

Михаил Мишустин обновил план реализации государственной программы "Развитие культуры" на 2021-2023 годы. В него входит более 100 контрольных событий. В этом году предстоит завершить реставрации музейного квартала в Пскове, Выборгского замка и парка Монрепо в Ленинградской области, открыть многофункциональный музейный центр под Гатчиной. Госпрограммой предусмотрена масштабная реконструкция театров и домов культуры, капитальный ремонт детских школ искусств, строительство новых концертных залов и центров культурного развития, в том числе в поселках и небольших городах.

Значительное внимание уделено развитию библиотечного дела. Не менее 10 процентов изданных за год книг должно быть включено в Национальную электронную библиотеку. Доля публичных библиотек, подключенных к интернету, к 2023 году составит 83,5 процента, муниципальные библиотеки будут переоснащать по модельному стандарту.

В 2021 году на реализацию программы предусмотрено более 130 миллиардов рублей, в 2022 году - более 117, в 2023 году - более 116 миллиардов.