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11.04.2021 22:36
Рубрика: Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве машина каршеринга вылетела на встречку

Текст: Ирина Огилько

В столице образовалась внушительная пробка из-за аварии на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Столкновение произошло около 21:15 в районе Кутузовского проспекта у дома 1Б. Автомобиль вылетел со встречной полосы и ударил в лоб автомобилю, двигавшемуся в сторону области. Занято после аварии было 4 из 5 полос движения. При этом суммарная длина пробок в обе стороны составила более 4 км. Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города. Погибших нет, пострадал водитель автомобиля каршеринга, который и вылетел на встречную полосу. Сейчас он госпитализирован.

Остается занятой только крайняя правая полоса общественного транспорта в сторону области. Движение в сторону центра осуществляется по 5 полосам.

Происшествия ЧП ДТП

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