На Кутузовском проспекте в Москве машина каршеринга вылетела на встречку

В столице образовалась внушительная пробка из-за аварии на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

Столкновение произошло около 21:15 в районе Кутузовского проспекта у дома 1Б. Автомобиль вылетел со встречной полосы и ударил в лоб автомобилю, двигавшемуся в сторону области. Занято после аварии было 4 из 5 полос движения. При этом суммарная длина пробок в обе стороны составила более 4 км. Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города. Погибших нет, пострадал водитель автомобиля каршеринга, который и вылетел на встречную полосу. Сейчас он госпитализирован.

Остается занятой только крайняя правая полоса общественного транспорта в сторону области. Движение в сторону центра осуществляется по 5 полосам.