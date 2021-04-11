Народный артист РФ Эмиль Верник умер от остановки сердца

Народный артист России, режиссер Эмиль Верник умер от остановки сердца. Он скончался в субботу на 97-м году жизни. О том, что его не стало, сообщил сын Игорь Верник.

Он уточнил, что Эмиль Верник до последнего был "на ногах", еще дней 10 назад он управлял автомобилем. А в последнее время он плохо себя чувствовал, и "вот сегодня у него остановилось сердце", - цитирует РИА Новости Верника-младшего. О месте и времени похорон будет сообщено позже.

Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством было поставлено более 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ. В 1999 году Эмилю Вернику было присвоено звание народного артиста РФ.