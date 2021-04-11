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11.04.2021 18:48
Рубрика: Общество

Названы первые признаки болезни Паркинсона

Текст: Василий Кошкин
Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы №52 города Москвы Вера Пшеничникова объяснила, как распознать первые признаки болезни Паркинсона. По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на обоняние.
Фото: Павел Львов \ РИА Новости Фото: Павел Львов \ РИА Новости
Фото: Павел Львов \ РИА Новости

"Считается, что все начинается с моторных форм, когда трясется одна рука. На самом деле заболевание начинается за 10 лет, иногда за 20 лет. Это постепенно прогрессирующий процесс, люди его не замечают, и начинается он с нарушения обоняния", - заявила врач в эфире радиостанции "Говорит Москва", назвав болезнь Паркинсона системной болезнью головного мозга.

По его словам, первые признаки - нарушение обоняния, сна, снижение работоспособности - могут длиться несколько лет.

"Затем пациент чувствует ощущение тяжести в плечах. Они часто ходят к неврологам и лечатся с диагнозом остеохондроз. На самом деле это все стадии болезни Паркинсона", - отметила Пшеничникова.

Среди предпосылок к развитию болезни Паркинсона врач назвала не только генеалогическую предрасположенность, но и плохую экологическую обстановку, а также неправильное питание и сопутствующие болезни (ожирение или гипертония).

Фото: iStock
Создан принципиально новый тест на выявление болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Ее причиной является нарушение выработки клетками мозга химического вещества дофамина, что ведет к нарушению функций клеток, отвечающих за движения человека.

Всего в мире болезнью Паркинсона страдают порядка 10 миллионов человек. Риск возникновения этого заболевания увеличивается с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. Мужчины в полтора раза чаще страдают от болезни Паркинсона, чем женщины.

Общество Здоровье

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