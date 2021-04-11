Новый экипаж долетел до МКС всего за 3 часа 23 минуты

На орбите стало тесно: с прибытием корабля "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") экипаж Международной космической станции вырос до десяти человек. Звездная команда теперь состоит из четырех россиян, пяти астронавтов НАСА и представителя Японского космического агентства.

Важный нюанс. Пополнение - космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай долетели до станции всего за 3 часа 23 минуты. За такое же время, как если ехать на электричке, скажем, из Москвы в Калугу, где сегодня торжественно откроют вторую очередь Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Самый опытный в прибывшем экипаже - Герой России Олег Новицкий: у него за плечами два полета и 340 суток, отработанные в невесомости. Марк Ванде Хай тоже имеет космический опыт - один полет. А вот Петр Дубров полетел впервые и стал в нашей стране 125-м космонавтом.

Планируемая продолжительность полета - 191 сутки. Одна из важнейших задач - прием на околоземной орбите и интеграция со станцией нового российского многофункционального лабораторного модуля "Наука". Он будет семнадцатым для МКС. И одним из самых больших на станции. "Науку" очень ждут и космонавты, и ученые: с ее появлением исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень.

Только в течение этой экспедиции космонавты должны дважды выйти в открытый космос для работ с новым модулем. Планируется выполнить подключение всех межмодульных связей, прокладку кабелей систем энергоснабжения, установку поручней и другое. Затем работу по интеграции "Науки" продолжат коллеги уже по программе МКС-66. Кстати, Петр Дубров и Марк Ванде Хай пробудут на орбите дольше чем полгода. Так что Петра ожидают еще три выхода за борт.

Надпись "Ю.А. Гагарин" нанесена на обшивку корабля. А на ракете-носителе - эмблема 60-летия первого полета человека в космос. Фото: ЦПК / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС

Понятно, что все тщательно отработано во время тренировок на Земле. Работа за бортом - одна из самых сложных на орбите. И подготовка к ней на тренажере "Выход-2" и в гидролаборатории тоже требует особых усилий. Достаточно сказать, что за три часа занятий в гидролаборатории космонавты теряют в весе по 2-4 килограмма. Бывает, что и температура поднимается до 38 градусов, и тогда медики рекомендуют космонавту передохнуть.

Всего в рамках экспедиции МКС-65 планируется провести более полсотни научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них - в автоматическом режиме.

Одна из главных ожидаемых космических интриг - съемка на МКС художественного фильма. Планируется, что в октябре на Землю вернется Олег Новицкий с двумя участниками космического полета, которые прилетят на корабле "Союз МС-19" в рамках реализации, как это звучит официально, научно-просветительского проекта "Вызов". Известно, что уже определены двадцать финалисток отбора на главную роль. Среди них - известные актрисы, пилот, психолог, научный сотрудник и представительницы других профессий. Теперь слово за медкомиссией, а там - подготовка. Всего на конкурс было подано около 3 тысяч заявок.

Между тем

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, все ближайшие пилотируемые миссии пройдут по сверхбыстрой схеме стыковки к МКС, в том числе запланированная в октябре. А вот в 2022 году "Роскосмос" планирует отправить к МКС корабль по одновитковой схеме, при которой космонавты затратят на дорогу всего около двух часов, - заявил Рогозин. "Когда мы на нее выйдем? Наверное, в следующем году", - сказал он на пресс-конференции на космодроме Байконур. Как всегда, такую схему сначала опробуют на грузовых кораблях "Прогресс МС".

Напомним, традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей "Прогресс МС" и теперь уже два пилотируемых "Союза". Рекорд скорости полета был установлен "Союзом МС-17" 14 октября 2020 года - 3 часа 3 минуты.