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11.04.2021 22:27
Рубрика: Общество

Патриарх: Современная эпоха стирает границы между добром и злом

Текст: Елена Яковлева

Границы между добром и злом стираются в современную эпоху, сказал сегодня на проповеди, которую он произнес после Литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкина, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это происходит впервые в человеческой истории, подчеркнул он, потому что даже во времена языческие и зло, и добро были понятны для всех. Но нынешняя эпоха смешала все понятия, и в этом - опасность мира, в котором мы сегодня живем

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- Мы сталкиваемся со смешением правды и лжи и в быту, и во многих других обстоятельствах, и на разных уровнях человеческого общежития, - сказал патриарх. - Как много неправды говорится сегодня относительно международных дел, как часто зло выдается за добро, а добро за зло! А поскольку есть те, для кого остается неочевидным зло, которое выдает себя за правду, то постоянно возникает опасность, что люди поверят этой лжи, поверят этой неправде, примут диавола за ангела света.

Как не поддаваться на все эти искушения - и в мировой политике, и в общественной жизни, и в личной жизни? Как побороть тотальное влияние лжи на человека? Как не заразиться этой страшной болезнью?

Вспоминая святого Иоанна Лествичника ( сегодня как раз был день его памяти), патриарх со ссылкой на него говорит, что вера в Бога дает нам способность различать добро и зло, и силы сопротивляться злу.

- Будем помнить, мои дорогие братья и сестры, что борьба со злом начинается с укрепления нашей веры, - сказал патриарх.

Общество Религия

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