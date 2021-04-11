Песков исключил возможность войны с Украиной

Война с Украиной невозможна, никто не рассматривает такую возможность. Также не приемлема возможность гражданской войны на Украине. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заверил Песков.

"Также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине", - подчеркнул он.

"Россия никогда не была участницей этого конфликта​​​. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - также заявил Песков.

"На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей​​​. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Поскольку в целом деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности", - заключил Песков.