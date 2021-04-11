Песков исключил возможность войны с Украиной

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заверил Песков.
"Также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине", - подчеркнул он.
"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - также заявил Песков.
"На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации", - пояснил пресс-секретарь президента.
"Поскольку в целом деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности", - заключил Песков.
Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной
Песков признал, что у лидеров этих государств есть определенные разногласия с Москвой, есть пожелание проявляться большую гибкость в Минском процессе. "Но в целом есть понимание, что есть документ - безальтернативный в настоящий момент документ, - который надо выполнять. И документ этот недвусмысленный - там все написано черным по белому: и суть, и последовательность шагов", - подчеркнул представитель Кремля.
Дмитрий Песков заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель не требовала свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной, а выразила обеспокоенность по этому поводу и получила разъяснения от российского лидера.
По словам пресс-секретаря, рядом с Россией находится страна, в которой, не исключено, попробуют решить внутренние проблемы силовыми методами. "Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - сказал Дмитрий Песков.
- А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело, и это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности, - подчеркнул он.