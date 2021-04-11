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11.04.2021 14:16
Рубрика: Власть

Песков исключил возможность войны с Украиной

Текст: Кира Латухина
Война с Украиной невозможна, никто не рассматривает такую возможность. Также не приемлема возможность гражданской войны на Украине. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заверил Песков.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине", - подчеркнул он.

"Россия никогда не была участницей этого конфликта​​​. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - также заявил Песков.

"На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей​​​. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Поскольку в целом деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности", - заключил Песков.

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Песков: Меркель не требовала свернуть усиление у границы с Украиной

Текст: Владимир Кузьмин
В Германии и Франции во многом понимают, кто не выполняет Минские соглашения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И, конечно, когда мы все чаще и чаще на самых различных уровнях слышим заявления о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Песков признал, что у лидеров этих государств есть определенные разногласия с Москвой, есть пожелание проявляться большую гибкость в Минском процессе. "Но в целом есть понимание, что есть документ - безальтернативный в настоящий момент документ, - который надо выполнять. И документ этот недвусмысленный - там все написано черным по белому: и суть, и последовательность шагов", - подчеркнул представитель Кремля.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин ответил на вопросы Меркель о передвижениях вооруженных сил

Дмитрий Песков заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель не требовала свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной, а выразила обеспокоенность по этому поводу и получила разъяснения от российского лидера.

По словам пресс-секретаря, рядом с Россией находится страна, в которой, не исключено, попробуют решить внутренние проблемы силовыми методами. "Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - сказал Дмитрий Песков.

- А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело, и это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности, - подчеркнул он.

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