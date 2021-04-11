Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе

Мир находится сейчас в ответственном и непростом периоде, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился, и мы только на выходе", - заявил он в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

Нет ясности, насколько быстрым будет этот выход. Представитель Кремля обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются в Европе.

"У нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения, у нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны", - сказал Песков.