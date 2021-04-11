Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания

Бывают ситуации, когда слова президента звучат неожиданно для высокопоставленных чиновников. "Чаще всего так и происходит", - подтвердил Песков.

Президент дописывает речь в день, предшествующий Посланию, или даже в ночь перед ним. В результате некоторые заявления во время оглашения участники подготовки с удивлением слышат вместе с остальными, рассказал Песков.

"Это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это Послание президента, то он - автор. И до последней минуты, до последней ночи он, естественно, обдумывает. И если считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно", - раскрыл механизм Песков.

Если время есть, Путин отдает текст на распечатку. "Иногда времени нет, и он с одинаковой легкостью пользуется рукописным вариантом", - заметил пресс-секретарь президента.