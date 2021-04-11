В Кремле рассказали о содержании Послания Путина

На вопрос, можно ли считать, что Послание будет иметь постковидный характер, пресс-секретарь президента заметил: "Оно, так или иначе, будет постковидным".
Идет процесс выхода из вызванного коронавирусом кризиса, и непонятно, насколько он будет происходить быстро или будет растянут по времени, продолжил Песков. Но выходить из кризиса надо, надо компенсировать "проседание", которое было, по всем параметрам - и в экономике, и в социальной сфере, пояснил он. "И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию", - уточнил пресс-секретарь президента.
"Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в Послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", - раскрыл возможное содержание выступления Песков.
Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания
Бывают ситуации, когда слова президента звучат неожиданно для высокопоставленных чиновников. "Чаще всего так и происходит", - подтвердил Песков.
Президент дописывает речь в день, предшествующий Посланию, или даже в ночь перед ним. В результате некоторые заявления во время оглашения участники подготовки с удивлением слышат вместе с остальными, рассказал Песков.
"Это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это Послание президента, то он - автор. И до последней минуты, до последней ночи он, естественно, обдумывает. И если считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно", - раскрыл механизм Песков.
Если время есть, Путин отдает текст на распечатку. "Иногда времени нет, и он с одинаковой легкостью пользуется рукописным вариантом", - заметил пресс-секретарь президента.