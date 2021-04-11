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11.04.2021 13:40
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о содержании Послания Путина

Текст: Кира Латухина
В ежегодном Послании Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступит 21 апреля, вероятно, будет идти речь о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от вызванного пандемией кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

На вопрос, можно ли считать, что Послание будет иметь постковидный характер, пресс-секретарь президента заметил: "Оно, так или иначе, будет постковидным".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе

Идет процесс выхода из вызванного коронавирусом кризиса, и непонятно, насколько он будет происходить быстро или будет растянут по времени, продолжил Песков. Но выходить из кризиса надо, надо компенсировать "проседание", которое было, по всем параметрам - и в экономике, и в социальной сфере, пояснил он. "И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию", - уточнил пресс-секретарь президента.

"Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в Послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году", - раскрыл возможное содержание выступления Песков.

Песков раскрыл неожиданные подробности подготовки Послания

Текст: Кира Латухина
Президент дописывает Послание Федеральному Собранию перед тем, как выступить с его оглашением, поэтому многие вещи оказываются неожиданными для тех, кто помогал его готовить. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, Послание в этом году назначено на 21 апреля.

Бывают ситуации, когда слова президента звучат неожиданно для высокопоставленных чиновников. "Чаще всего так и происходит", - подтвердил Песков.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Путин оценил реализацию Послания Федеральному Собранию

Президент дописывает речь в день, предшествующий Посланию, или даже в ночь перед ним. В результате некоторые заявления во время оглашения участники подготовки с удивлением слышат вместе с остальными, рассказал Песков.

"Это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это Послание президента, то он - автор. И до последней минуты, до последней ночи он, естественно, обдумывает. И если считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу самостоятельно", - раскрыл механизм Песков.

Если время есть, Путин отдает текст на распечатку. "Иногда времени нет, и он с одинаковой легкостью пользуется рукописным вариантом", - заметил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года РГ-Видео

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