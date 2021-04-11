На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2021 году выделено более 90 млрд руб., всего до 2025 года планируется потратить 550 млрд. Деньги заложены на строительство и реконструкцию более трех тысяч поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт еще трех тысяч медучреждений, а также закупку более 80 тысяч экземпляров медоборудования, в том числе диагностического, почти половину которого поликлиники получат уже в этом году. В регионы поставят 13 тысяч автомобилей: это и машины скорой помощи, и транспорт для нужд медорганизаций.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил важность модернизации первичного звена, подчеркнув, что за первичной медпомощью россияне обращаются ежегодно в общей сложности почти 1,5 млрд раз, а каждый отдельный житель в среднем около 10 раз. Она включает диагностику, лечение и маршрутизацию пациентов. Ее оказывают врачи в поликлиниках, фельдшеры сельских медпунктов, бригады "скорой помощи" и сотрудники приемных отделений больниц.

Ежегодно на медико-санитарную помощь выделяются средства в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". В 2020 году за счет них бережливые технологии внедрили 6 тысяч поликлиник, почти половина из которых - детские, а за 2019-2020 годы введено в эксплуатацию почти 1,4 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов в 71 российском регионе, приобретено и поставлено в медицинские организации 985 передвижных медицинских комплексов.